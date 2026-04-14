Justicia para Natalia Lane: Juez declara culpable por tentativa de feminicidio a Alejandro ‘N’

Después de 4 años y medio, se dictó veredicto con fallo a favor de la activista trans Natalia Lane.

La activista mexicana Natalia Lane consiguió este lunes que un juez declarara culpable por intento de transfeminicidio al sujeto que la agredió, tras el ataque en el que trató de asesinarla en 2022, en un contexto de violencia persistente contra personas trans en México.

Tras una audiencia de varias horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, Lane celebró que el juez determinó que Alejandro López Sánchez, quien hace más de cuatro años estuvo a punto de matarla, “es culpable de feminicidio en grado de tentativa”.

“Hoy, le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras”, afirmó ante medios, al tiempo que calificó como un “daño histórico” el “silenciamiento de las putas, de las transexuales, de las travestis y las trans”.

Lane sostuvo que aunque hoy hubo un “fallo condenatorio” a su agresor, “esto no termina aquí”.

“Todavía faltan audiencias para poder lograr una sentencia que esté a la altura de las circunstancias, a la altura del dolor de muchas travestis trans en América Latina y en México. Todavía falta un camino muy largo para tener la justicia que merecemos, pero no estamos solas”, agregó.

El ataque ocurrió el 16 de enero de 2022, cuando Natalia Lane fue apuñalada en un hotel de la Ciudad de México, en el rostro, cuello y manos. Ese mismo día difundió un video en redes sociales en el que aparecía ensangrentada y pedía ayuda.

Días después, un juez vinculó a proceso al presunto agresor por tentativa de feminicidio, y el caso se convirtió en uno de los primeros en ser investigado por ese delito, que aún no está tipificado en todo el país.

Afuera del lugar, personas apoyaban a Natalia Lane con frases como “Las vidas trans importan”, “sí se pudo” y “no estás sola”.

Natalia Lane festejó el veredicto con el que un juez declaró culpable al hombre que la agredió en 2022. (Cuartoscuro)

El caso se desarrolla en un contexto de violencia contra las vidas de mujeres trans y personas LGTBI+ en general en México.

Organizaciones civiles han documentado en años recientes que cada mes se registran más de seis asesinatos de odio contra personas de esta comunidad, de los cuales más de la mitad corresponden a mujeres trans.

Además, organizaciones han advertido que existe un subregistro de estos crímenes y que la mayoría de los casos no se investigan con perspectiva de género.

Desde 2024, el Congreso de la Ciudad de México tipificó el delito de transfeminicidio, con una reforma al código penal local a raíz del caso de la activista Paola Buenrostro. Tras la aprobación de dicha Ley Paola Buenrostro, Lane reclamó que en la Ciudad de México no hay garantías de reparación de daños para mujeres trans, “las transmasculinidades y a las no binariedades”.