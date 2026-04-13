Hallan más de 300 restos óseos en el Lago de Chalco: Corresponderían a por lo menos 3 personas

Autoridades reportaron el hallazgo de restos humanos en los límites de Tláhuac y Chalco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP-CDMX) informaron el hallazgo de 317 elementos óseos que, de acuerdo con análisis preliminares, podrían corresponder al menos a tres individuos, durante la Jornada de Búsqueda por Patrones que se lleva a cabo en la zona del Lago de Chalco.

El hallazgo se realizó en los límites entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

En un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que a la fecha se ha explorado una superficie de 41 mil 219 metros cuadrados en tierra y 127 mil 331 metros cuadrados en zona lacustre.

Asimismo, se localizaron vasijas y otros materiales asociados de interés arqueológico, los cuales serán analizados conforme a los procedimientos correspondientes.

Los elementos óseos localizados han sido trasladados por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía CDMX, para su análisis especializado, a fin de determinar su origen Los elementos óseos localizados han sido trasladados por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía CDMX, para su análisis especializado, a fin de determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas, con base en los registros institucionales.

En las labores también participaron fuerzas federales, como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional; así como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, personal de la alcaldía Tláhuac y dependencias del gobierno capitalino.

Entre ellas la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, el Heroico Cuerpo de Bomberos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

En total, participan 415 personas servidoras públicas, acompañadas de 22 familias buscadoras, 78 personas solidarias y 15 representantes de medios de comunicación, quienes dieron seguimiento y brindaron acompañamiento a las actividades realizadas.

Las Jornadas de Búsqueda por Patrones forman parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que prioriza la búsqueda en campo, el trabajo sistemático por territorio y la participación de las familias.