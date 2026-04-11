Sujeto ataca con machete a un niño de 4 años en Santa Fe; autoridades lo vinculan con otros hechos

Caso en Santa Fe: detienen a hombre tras herir a niño con machete en la CDMX. (Shutterstock)

Policías detuvieron a un sujeto por presuntamente herir con un machete a un menor de cuatro años en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sugirió que no hubo motivo aparente para que el hombre atacara al niño.

Los hechos ocurrieron el viernes 10 de abril, en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe. Al arribar al lugar, elementos de la dependencia notaron que el menor estaba herido y sangraba.

En tanto, el presunto responsable fue amarrado a un poste por vecinos que lograron desarmarlo y evitar que huyera tras el incidente. Además, este presentaba lesiones en la cabeza, aparentemente heridas ocasionadas por los vecinos.

Testigos confirmaron que intervinieron para evitar que el sujeto atacara a otra persona.

“De acuerdo con las personas en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que se diera a la fuga y causara lesiones a otros transeúntes”, informó la SSC.

Trasladan a menor herido al Hospital Pediátrico de Legaria

Supuestamente, la dependencia, al lugar llegaron paramédicos, quienes valoraron al menor y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención.

En redes sociales circuló una grabación donde se observa a policías brindando apoyo al menor y, mientras un elemento lo carga en sus brazos, es llevado en una patrulla hasta una clínica para recibir atención.

El menor llegó al Hospital Pediátrico de Legaria por una fractura de cráneo. Ahora recibe los cuidados necesarios.

Por su parte, el presunto responsable de ocasionar las lesiones al menor fue llevado a una clínica, bajo custodia policial, debido a una herida cortante en la cabeza, golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. Hasta el momento se desconoce el estado de ambos.

“De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido”, explicó la institución.

El sujeto que presuntamente hirió al menor sería el mismo que el pasado 27 de febrero se atrincheró en una tienda departamental, ubicada en Estado de Hidalgo, de la Álvaro Obregón.

En aquella ocasión, el sujeto amenazó a los empleados de la tienda con un tubo; sin embargo, se logró su detención y fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, pero se desconoce cómo se procedió.