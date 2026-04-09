Clara Brugada posiciona a CDMX como referente global en derechos humanos en foro internacional CGLU

Clara Brugada durante la inauguración del encuentro, que se realiza del 8 al 10 de abril en la Ciudad de México.

La Ciudad de México busca consolidarse como un actor clave en la agenda internacional de derechos humanos y transformación social desde el ámbito local.

En ese contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la capital del país se ha convertido en un referente global en la defensa y ampliación de derechos, al dar la bienvenida al foro Executive Bureau 2026 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

Durante la inauguración del encuentro, que se realiza del 8 al 10 de abril en la Ciudad de México, la mandataria capitalina subrayó la importancia de los gobiernos locales como motores de cambio social, al considerar que tienen la mayor capacidad de incidir en la vida cotidiana de la población.

Desde el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Brugada Molina destacó que el CGLU es uno de los espacios más relevantes del movimiento municipalista internacional, al reunir a gobiernos subnacionales que buscan impulsar transformaciones sociales a partir de la cooperación.

Ante representantes de más de 140 gobiernos de 32 países, la jefa de Gobierno hizo un llamado a reforzar el papel de las ciudades en la construcción de una agenda global enfocada en la paz, la solidaridad y la defensa del derecho internacional.

En ese sentido, advirtió que el orden multilateral enfrenta tensiones y señaló que las ciudades deben alzar la voz frente a escenarios de conflicto, al tiempo que promueven soluciones desde lo local.

Sostuvo que el municipalismo internacional representa no solo una convicción política, sino también una herramienta de cooperación diplomática que permite impulsar cambios estructurales.

En el marco del foro, Brugada Molina destacó que este encuentro ocurre previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento para el cual la capital del país se prepara con una visión incluyente y centrada en derechos.

La mandataria afirmó que la ciudad busca recibir al mundo con un enfoque transformador, alineado con su agenda de desarrollo social.

Agenda social y combate a desigualdades

La jefa de Gobierno resaltó que su administración impulsa políticas públicas orientadas a reducir la pobreza extrema y cerrar brechas sociales, con iniciativas como las Utopías, espacios comunitarios que ofrecen acceso a servicios, cultura y deporte.

Estas acciones, dijo, se han consolidado como instrumentos de justicia territorial y han sido reconocidas a nivel internacional por su impacto en la construcción de igualdad.

Además, enfatizó que el futuro será predominantemente urbano, por lo que las ciudades deberán encabezar soluciones a desafíos globales como la crisis climática, mediante estrategias que incluyan conservación ambiental, electromovilidad y políticas de vivienda con enfoque social.

Cooperación internacional y agenda futura

Brugada Molina también destacó que la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, lo que representa una oportunidad para fortalecer la voz de los gobiernos locales en la construcción de la agenda global posterior a 2030.

En el encuentro participaron representantes internacionales, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación entre ciudades para enfrentar un contexto global complejo y avanzar hacia comunidades más justas e incluyentes.

Las y los asistentes subrayaron la relevancia del trabajo conjunto desde el ámbito local como una vía para responder a los desafíos globales y garantizar el respeto a los derechos humanos.