Andrés Manuel López Beltrán deja secretaria de Morena; buscará candidatura a diputado federal

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, dejará la secretaria general de Morena, esto atendiendo el llamado de Claudia Sheinbaum y del partido a los funcionarios que busquen ser candidatos en las elecciones 2027.

“En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones”, explicó en una carta dirigida a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, este lunes 25 de mayo.

López Beltrán participará en el proceso interno de Morena para elegir al candidato a diputado federal por el Distrito 6 en Tabasco, que abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

López Beltrán destacó que durante su tiempo como secretario general, Morena sumó a 10 millones de afiliados en su padrón de militantes. 7 millones de ellos ya fueron credencializados.

Durante su tiempo como funcionario de Morena, Andrés Manuel López Beltrán fue señalado por un viaje a Japón en el que, supuestamente, se hospedó en un hotel que costaba 7 mil 500 pesos la noche.

“No me extraña la agresividad del hampa del periodismo que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando", aseguró el hijo de AMLO en una carta en la que negó la acusación y subrayó que pagó el viaje con recursos propios.

Estos son los cambios internos de Morena en 2026

Andrés Manuel López Beltrán fue elegido como secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional en septiembre de 2024.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador llegó a ese puesto junto con Luisa María Alcalde, quien este año dejó la dirigencia nacional de Morena para unirse al Gabinete de Claudia Sheinbaum como consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Antes de la salida de Alcalde, Morena reincorporó a Citlalli Hernández, quien se desempeñaba como secretaria de las Mujeres en el Gabinete Presidencial. A la exsenadora se le encargó la tarea de dirigir la Comisión Nacional de Elecciones y de retomar el diálogo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, tras tensiones por el ‘plan B’ de reforma electoral y los ‘candados’ antinepotismo para las elecciones 2027.

A principios de este mes, Morena, el PT y el Verde confirmaron su alianza rumbo a 2027 aunque Citlalli Hernández admitió que “por estrategia electoral” habrá elecciones en las que no vayan juntos, como el caso de la gubernatura de San Luis Potosí.

En la encuesta de El Financiero más reciente sobre partidos políticos, 64 por ciento de los mexicanos tuvo una opinión muy buena y/o buena sobre el Movimiento de Regeneración Nacional fundado por López Obrador la década pasada.

El próximo domingo 31 de mayo, la cúpula de Morena y sus partidos aliados se reunirán en la Ciudad de México para el informe de rendición de cuentas de Claudia Sheinbaun por el segundo aniversario de su triunfo electoral. El lugar está aún por definirse.