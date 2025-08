‘No somos iguales’: Andrés Manuel López Beltrán da detalles de su viaje a Japón

Las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán dejaron muchas incógnitas a la oposición y a la opinión pública. Este 5 de agosto, el hijo de López Obrador explicó su viaje a Japón y aclaró que compró un vuelo comercial y se hospedó en un hotel de 7 mil 500 pesos diarios.

La carta enviada a la dirigencia de Morena niega las afirmaciones de la oposición que señalaban que López Beltrán se había hospedado en un hotel en Tokio de 50 mil pesos por noche y había viajado en vuelos privados.

Asimismo, el hijo del expresidente de México aseveró que la oposición envió espías para acosarlo durante su viaje.

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”, escribió.

Los detalles del viaje a Japón de López Beltrán

El hijo de Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena dijo que solicitó permiso para sus vacaciones a la dirigente del partido, Luisa María Alcalde Luján, las cuales pagó con recursos propios.

Se trasladó a la ciudad de Seattle, Washington y después de una escala de un día tomó un vuelo comercial con destino a Tokio, Japón.

Hijo de AMLO señala a la prensa mexicana

En la carta enviada a militantes de Morena, López Beltrán dirige unas palabras a los medios que lo señalaron de incumplir el discurso de austeridad de su padre, Andrés Manuel López Obrador y ahora el de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“No me extraña la agresividad del hampa del periodismo que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando, pero si me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores”, expresó.

Beltrán cerró con un mensaje de no traicionar al pueblo mexicano: “Jamás olvidaremos hacer de nuestra vida pública una linea recta y seguiremos el ejemplo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México".