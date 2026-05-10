Trump le copia el plan a México: Analiza bajar impuestos a combustibles para evitar un gasolinazo

La guerra con Irán ha provocado que aumente el precio de la gasolina en Estados Unidos.

Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Irán.

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló hoy a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, aseguró Wright.

Los impuestos federales incluyen gravámenes de 18.3 centavos por galón para la gasolina y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Los precios de la gasolina en EU se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4.52 dólares por galón este domingo, según datos de la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50 por ciento desde el inicio de la guerra con Irán.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y los ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

Según una encuesta publicada a finales de abril por The Washington Post, el 44 por ciento de los adultos en Estados Unidos ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34 por ciento ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42 por ciento ha recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el costo del combustible.

Irán escala ataques contra los países del Golfo

Kuwait, por primera vez desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el mes pasado, y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo ataques contra su territorio, en una jornada en la que Irán ha enviado su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra.

Nada más empezar el día, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) dijo que recibió un informe de un incidente a 23 millas náuticas al noreste de Doha, en el que el capitán informó de que el buque “fue alcanzado por un proyectil desconocido”, lo que produjo “un pequeño incendio”, extinguido y sin víctimas.

Poco después, Qatar denunció un ataque con un dron contra un buque de carga comercial -que viajaba de Abu Dabi a Doha- en sus aguas territoriales, al noroeste del puerto de Mesaieed, según el Ministerio de Defensa del país árabe, pero sin especificar quién está detrás de la agresión ni tampoco la bandera que portaba el buque.

En tanto, medios iraníes aseguraron que el buque atacado navegaba con bandera de Estados Unidos y transportaba granos, sin precisar dónde ni por qué razón se produjo la acción, mientras que Washington no ha reaccionado hasta el momento al incidente.