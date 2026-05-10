‘Nunca olvidaré esto. Fue un día duro’: Flick celebra título del Barcelona el mismo día que murió su padre

Flick fue campeón el mismo día de la muerte de su padre (Foto: EFE).

Hansi Flick, DT del FC Barcelona, conquistó el título de LaLiga tras vencer 2-0 al Real Madrid en el Clásico disputado este domingo, en una jornada marcada por el fallecimiento de su padre horas antes del encuentro.

El técnico alemán dirigió al conjunto blaugrana desde el banquillo y, tras el partido, dedicó unas palabras sobre el momento personal que atravesó durante la definición del campeonato.

“Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial”, dijo en entrevista para Movistar+.

Barcelona aseguró el campeonato de liga con una victoria construida desde el primer tiempo, en un partido donde controló gran parte de las acciones frente a su principal rival. Flick reconoció la dificultad del duelo y destacó la capacidad de su equipo para aprovechar los momentos clave del encuentro.

“No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto”, analizó.

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, celebra el título de LaLiga. EFE/Enric Fontcuberta. (Enric Fontcuberta/EFE)

Pedri dedica el campeonato al padre de Hansi Flick

El mediocampista Pedri también se refirió al momento que vivió su entrenador y aseguró que el vestidor buscó ganar el título por él.

“Me gustaría estar manteándole ahí. Lo queríamos hacer por él, por la pérdida que ha tenido hoy y por todo lo que nos ha dado. Va dedicado al cielo para el padre de Flick. Todo va a por él”, declaró a Movistar+.

El futbolista español señaló además que conquistar LaLiga frente al Real Madrid tiene un significado especial para el plantel blaugrana, especialmente por tratarse de un Clásico que definió el campeonato.

“Queda para la historia. Lo hemos hecho en un gran partido, dominando. Han tenido pocas ocasiones y muy contento con otro título de Liga. No se había hecho casi en la historia. Muy bonito, ahora a celebrar con la familia, la afición y los amigos. Esto no se consigue todos los días”, concluyó.

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, manteado por sus jugadores al finalizar el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputaron este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau (Andreu Dalmau/EFE)

Hansi Flick consolida una etapa ganadora con Barcelona

Desde su llegada al banquillo del Barcelona, Hansi Flick construyó un equipo con una propuesta ofensiva, presión alta y una estructura táctica reconocible que terminó por convertir al club catalán en campeón de liga.

El técnico alemán suma dos temporadas al frente del conjunto blaugrana y en ambas consiguió títulos nacionales. En su primera campaña levantó la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga. Para la segunda temporada repitió el título de Supercopa y volvió a conquistar el campeonato español.

Con una plantilla respaldada por futbolistas jóvenes y figuras consolidadas, el Barcelona mantuvo durante la temporada un estilo de juego basado en intensidad, recuperación rápida y control de balón, características que terminaron por marcar diferencia frente a sus rivales directos.

Durante el Clásico ante el Real Madrid, la afición presente en el estadio coreó en distintos momentos el nombre de Flick, quien dirigió el encuentro pese al fallecimiento de su padre ocurrido horas antes del partido.

El entrenador alemán permaneció en el banquillo durante toda la definición del campeonato y cerró una temporada más con el título de liga para el Barcelona.