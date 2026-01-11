FC Barcelona se impone ante Real Madrid y es bicampeón de la Supercopa de España

El FC Barcelona ganó la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en la final celebrada en Yeda, Arabia Saudí, en un clásico definido por la inspiración de Raphinha, autor de dos goles, y por un tramo previo al descanso que concentró tres anotaciones en tiempo añadido.

El conjunto azulgrana levantó así su decimosexto título del torneo y el segundo consecutivo en el formato disputado en territorio saudí.

El encuentro se desarrolló bajo un guion distinto al esperado. El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, optó por una propuesta conservadora con defensa de cinco y un plan de contención, mientras que el Barcelona asumió el dominio del balón desde el inicio, con Pedri como eje creativo y Lewandowski como referencia ofensiva.

Raphinha marca la diferencia en el Barcelona vs. Real Madrid

El marcador se abrió al minuto 36, cuando Raphinha aprovechó su segundo intento ante Thibaut Courtois para adelantar al Barcelona. Un minuto antes había fallado con la derecha, pero en la siguiente acción cruzó con la zurda para firmar el 1-0, un gol que desactivó la estrategia defensiva del conjunto blanco.

El partido entró entonces en un tramo caótico. En un añadido que se extendió más de siete minutos, el Real Madrid encontró el empate con una acción individual de Vinícius Junior, quien rompió una larga racha sin marcar tras superar en velocidad a la zaga azulgrana y definir ante Joan García.

La respuesta del Barcelona fue inmediata. La conexión entre Pedri y Lewandowski volvió a inclinar el partido a favor de los de Hansi Flick, con un remate del delantero polaco que devolvió la ventaja azulgrana. Sin embargo, el intercambio no había terminado.

Un clásico desbordado antes del descanso

El 2-2 llegó en la compensación tras una jugada a balón parado. Huijsen estrelló un remate en el travesaño y, en el rebote, Gonzalo García peleó el balón dentro del área y definió desde el suelo para igualar nuevamente el marcador. Ese cierre de primer tiempo alteró el ritmo de un partido que, tras el descanso, regresó a un desarrollo más contenido.

En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo el orden defensivo y buscó el desequilibrio a través de Vinícius, mientras el Barcelona circuló el balón en campo rival con menor claridad para encontrar espacios. Joan García sostuvo a su equipo con intervenciones ante el brasileño, en un duelo que expuso dificultades defensivas por el costado derecho azulgrana.

El segundo golpe de Raphinha decidió la final

El factor físico comenzó a pesar en el último tramo y el Barcelona aprovechó su profundidad de banquillo. Cuando el ingreso de Kylian Mbappé se preparaba en el banquillo madridista, Raphinha volvió a aparecer. Al minuto 73, el brasileño sacó un disparo desde la frontal mientras resbalaba; el balón desvió su trayectoria tras rozar en Raúl Asencio y descolocó a Courtois para el 3-2 definitivo.

Ese gol inclinó la final. El Real Madrid, sin el mismo fuelle, tuvo opciones en el tiempo añadido, ya sin Frenkie de Jong, expulsado tras una entrada sobre Mbappé. Álvaro Carreras y Asencio dispusieron de oportunidades claras, pero Joan García sostuvo la ventaja hasta el final.

Un título más para el Barcelona y Flick

Con esta victoria, el Barcelona amplió su ventaja como el club más laureado de la Supercopa de España, alcanzando 16 títulos, y mantuvo su pleno de finales ganadas bajo la dirección de Hansi Flick, quien sumó su cuarto trofeo con el conjunto azulgrana. Para el Real Madrid, la derrota impidió a Xabi Alonso levantar su primer título como técnico del club blanco.

Tras el encuentro, Robert Lewandowski destacó el trabajo colectivo del equipo y subrayó la importancia del título, además de elogiar el momento de Raphinha, elegido mejor jugador del torneo.

Con información de EFE.