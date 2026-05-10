CDMX

Día de las Madres con granizo y truenos: Activan alerta por lluvias en todas las alcaldías de CDMX

Se espera que hasta las 21:00 horas se registren lluvias fuertes, granizo y fuertes rachas de viento, principalmente en el sur y oriente de la CDMX.

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La CDMX espera lluvias fuertes este domingo, como parte de un temporal de intestabilidad atmosférica. (Cuartoscuro)
Por Redacción

La Ciudad de México está bajo alerta por lluvias con granizada y fuertes vientos para la tarde de este domingo 10 de mayo, siendo el sur y el oriente las zonas más afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las 16 alcaldías de la Ciudad de México están en Alerta Amarilla por lluvias fuertes de entre 15 y 29 milímetros entre las 14:00 y las 21:00 horas de este domingo.

Además de las lluvias, se prevén granizadas y rachas de viento mayores a los 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades llamaron a tomar precauciones ante posibles encharcamientos y caídas de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías de CDMX se registran lluvias fuertes?

Protección Civil alertó que se registran lluvias de fuerte intensidad en la Ciudad de México desde las 16:00 horas.

Estas vienen con granizo, y a la espera de que sean más intensas a lo largo de la noche, en compañía de posibles tormentas eléctricas.

Las alcaldías más afectadas por las lluvias este domingo serán: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Ante los riesgos por lluvias en CDMX e inundaciones, las recomendaciones de Protección Civil son:

  • Retira la basura de coladeras en interiores y exteriores.
  • Cierra puertas y ventanas.
  • No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Usa paraguas o impermeable si sales a la calle.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que las lluvias fuertes de este domingo se deben a fenómenos como el frente frío 50, una línea seca y una corriente de chorro subtropical, que contribuirán a las fuertes lluvias, especialmente en el centro y norte del país.

A nivel nacional, los estados que esperan lluvias fuertes son:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): San Luis Potosí (centro, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sur), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte y oeste).
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros): Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte, noreste y este), Guerrero (norte y este) y Chiapas (oeste y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Tabasco.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo.
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