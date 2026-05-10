Día de las Madres con granizo y truenos: Activan alerta por lluvias en todas las alcaldías de CDMX

La CDMX espera lluvias fuertes este domingo, como parte de un temporal de intestabilidad atmosférica.

La Ciudad de México está bajo alerta por lluvias con granizada y fuertes vientos para la tarde de este domingo 10 de mayo, siendo el sur y el oriente las zonas más afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las 16 alcaldías de la Ciudad de México están en Alerta Amarilla por lluvias fuertes de entre 15 y 29 milímetros entre las 14:00 y las 21:00 horas de este domingo.

Además de las lluvias, se prevén granizadas y rachas de viento mayores a los 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades llamaron a tomar precauciones ante posibles encharcamientos y caídas de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías de CDMX se registran lluvias fuertes?

Protección Civil alertó que se registran lluvias de fuerte intensidad en la Ciudad de México desde las 16:00 horas.

Estas vienen con granizo, y a la espera de que sean más intensas a lo largo de la noche, en compañía de posibles tormentas eléctricas.

Las alcaldías más afectadas por las lluvias este domingo serán: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Ante los riesgos por lluvias en CDMX e inundaciones, las recomendaciones de Protección Civil son:

Retira la basura de coladeras en interiores y exteriores.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Usa paraguas o impermeable si sales a la calle.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que las lluvias fuertes de este domingo se deben a fenómenos como el frente frío 50, una línea seca y una corriente de chorro subtropical, que contribuirán a las fuertes lluvias, especialmente en el centro y norte del país.

A nivel nacional, los estados que esperan lluvias fuertes son: