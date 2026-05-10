‘Es un día gris, no hay nada que festejar’: Madres buscadoras marchan por el 10 de mayo

Cientos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas participaron en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional en el marco del Día de las Madres.

Cientos de madres buscadoras salieron a marchar este domingo 10 de Mayo en la Ciudad de México para exigir justicia para sus hijos desaparecidos y denunciar la omisión del gobierno para atender la crisis en México que suma 134 mil personas desaparecidas.

Minutos antes de las 10:00 horas, el contingente de la XIV Marcha por la Dignidad partió del Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia, donde decenas de madres compartieron sus testimonios.

Una de ellas fue Josefina Morales Rocha, madre de Ricardo Dávila Morales, desaparecido el 29 de julio de 2013, quien afirmó que para las madres que tienen un hijo desaparecido el 10 de mayo “es un día gris, no hay nada que festejar”.

Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas exigieron justicia. (Foto: Lucía Flores) (Lucía Flores)

Cada año, más madres salen a marchar

Alicia Trejo, madre de Francisco Alvabera Trejo, joven desaparecido en el Metro de la Ciudad de México el 26 de marzo de 2012, ha participado en cada edición de la Marcha por la Dignidad y dijo con preocupación que cada año son más madres las que salen a marchar, lo que afirmó evidencia el crecimiento del fenómeno de la desaparición de personas en el país

“Es reconfortante ver que no estás sola pero es muy triste ver que cada día somos más, eso es lo más preocupante. Yo quisiera no estar acompañada de nadie, porque esto no siguiera aumentando pero tristemente (somos más) y muchas madres no están aquí por miedo, porque muchas no han puesto una denuncia y muchas también (no están) porque la familia también te reclama porque dejas todo.

La Marcha por la Dignididad finalizó en el Ángel de la Independencia. (Foto: Lucía Flores) (Lucía Flores)

“Dejas todo por este hijo que está desaparecido y nos olvidamos que tenemos otra familia, que tenemos otros hijos y muchas veces eso te reclaman porque te dedicas en cuerpo y alma a buscar al que no está y olvidas a los que tienes”, expresó en entrevista con EL FINANCIERO.

Graciela Pérez Rodríguez, madre de Milynali Piña Pérez, desaparecida el 14 de agosto de 2012 y fundadora del Colectivo Milynali Red, que agrupa a 300 familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, expresó que cada año salen a marchar para que la sociedad vea cuántas familias están incompletas.

“(Esta marcha) es para se den cuenta que habemos muchísimas madres que nos falta alguien en nuestra casa y que estamos aquí haciéndonos presentes con ellos, marchando con ellos porque ellos no tiene voz y nosotros somos voz de ellos”, sostuvo.

Las madres buscadoras señalaron que no tienen motivos para celebrar el 10 de mayo. (Foto: Lucía Flores) (Lucía Flores)

Madres buscadoras se sienten abandonadas

Socorro Gil, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido en Acapulco, Guerrero, el 5 de diciembre de 2018, reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum el abandono a las madres buscadoras y dijo que si realmente es tiempo de mujeres, la mandataria tendría que estar luchando con ella hombro con hombro.

“La presidenta de la república dice que es el tiempo de las mujeres pero no la veo luchando hombro con hombro con las mujeres, con la madres buscadoras. Nos han dejado completamente solas, hemos salido a los cerros, a las calles a buscar muchas veces sin siquiera acompañamiento”, indicó.