Ceci Flores critica a autoridades por tema de desaparecidos: ‘No hay feliz Día de las Madres’

“Invito a todas las madres del país a no bajar la guardia, sin descanso hasta encontrarlos”, sentenció Flores. (Cuartoscuro).

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, publicó un video en donde asegura que este 10 de mayo no hay nada que festejar, debido a las ausencias que hay en los hogares.

“Nos han dejado con los brazos vacíos, nos han dejado muertas en vida, con tanto dolor que no podemos festejar, no hay Día de las Madres. Hay que seguir luchando, hay que seguir buscando hasta encontrarlos”, aseguró Flores.

La activista dijo que las madres no pueden dejar de buscar a sus hijos, que deben hacerlo con o sin las autoridades como apoyo.

“Casi va a ser el 10 de mayo y no tenemos alegría en nuestro corazón, no tenemos ánimo de hacer nada. Estamos sufriendo negliencias, apatías e impunidad por parte de las autoridades porque mientras que ellos piden licencia para descansar, las madres pedimos paciencia y fuerza para avanzar porque sabemos que con voluntad y con amor podemos lograr todo lo que estamos buscanso desde hace tantos años”, sentenció Flores en el video compartido en la red social X.

Agregó que ella lleva casi 11 años buscando a su hijo Alejandro, por quien preguntó hace algunos días a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en una carta que el envío.

Flores también agradeció a Dios porque recientemente encontró los restos de Marco Antonio, su hijo mayor, a quien comenzó a buscar en 2019.

“Me falta mucho que buscar de mi hijo, el día de hoy amanezco con mucho dolor en mi corazón, por lo cual me puse la camina de mi hijo”, dijo.

Insisitó también en que las madres buscadoras tienen que seguir avanzando para encontrar a sus hijos.

“Invito a todas las madres del país a no bajar la guardia, sin descanso hasta encontrarlos”, sentenció Flores.

¿Qué dice la carta que Ceci Flores envió a ‘El Chapo’?

Ceci Flores envió una carta al exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en la que le pide ayuda para localizar a su hijo Alex, desaparecido el 30 de octubre del 2015.

“Sabemos que él tiene información sobre ellos, que nos mande una carta dándonos esa información porque sabemos que las personas que se llevaron a Alejandro trabajaban para el Cártel de Sinaloa en 2015″, señaló Ceci Flores.

Ceci Flores insisitió en que ‘El Chapo’ debe ayudar a las madres buscadoras. “Es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo, que escarba la tierra con sus propias manos”, agregó.