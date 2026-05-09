Mujeres de la comunidad Seri-Comca’ac reciben a Sheinbaum con ceremonia tradicional

Sheinbuam fue recibida en Sonara por mujeres de la comunidad Seri-Comca’ac. (Foto: Gobierno de México)

Mujeres de la comunidad Seri-Comca’ac ofrecieron el viernes una ceremonia tradicional para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Hermosillo, Sonora.

La ceremonia consistió en un canto interpretado por Betina Romero Morales en su lengua Cmiique litom, acompañada de danzantes como una forma tradicional de recibir a personajes importantes en su comunidad.

A través de sus redes sociales, la mandataria recordó que para hacer justicia a los pueblos indígenas y afrodescendientes se modificó el artículo 2° de la Constitución.

“Para hacer justicia modificamos el artículo 2.º de la Constitución que les reconoce como sujetos de derecho público, destinamos recursos directos a más de 10 mil comunidades que los ejercen a partir de sus decisiones en asamblea y construimos desde abajo los Planes de Justicia”, escribió la presidenta.

Sheinbaum visitó Sonora para la inauguración del Acueducto Seri en Punta Chueca, una obra con la que, dijo, se busca garantizar el acceso al agua potable en los hogares de la nación Seri-Comca’ac como parte del Plan de Justicia para pueblos originarios.

“Hoy abrimos la llave de agua del acueducto de agua potable para Punta Chueca, comunidad del pueblo Seri-Comca’ac. Se llena el corazón de alegría. ¡Justicia histórica!”, señaló.

Durante su visita a la comunidad, la mandataria federal también anunció la puesta en marcha de un programa integral de turismo comunitario sustentable, diseñado para fortalecer la economía local bajo un modelo administrado por la propia comunidad indígena.

“Es un planteamiento de justicia para el pueblo Seri”, afirmó Sheinbaum al comprometer el envío de un equipo interinstitucional para diseñar e implementar la estrategia turística.

Inversión de 208 mdp para garantizar agua potable

El Acueducto Seri requirió una inversión de 208 millones de pesos y cuenta con una extensión de 78 kilómetros.

La obra forma parte del Plan de Justicia para el pueblo Seri-Comca’ac, mediante el cual se han destinado 824 millones de pesos desde 2022, informó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.

El funcionario destacó que los recursos también se han destinado a infraestructura carretera, electrificación, vivienda, pesca, salud y educación.

Entre las acciones ejecutadas destacan la construcción del camino de la Calle 36 que conecta Punta Chueca con Desemboque, obras eléctricas por 14 millones de pesos, 181 mejoramientos de vivienda y 40 nuevas habitaciones.