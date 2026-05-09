Del recorte al ‘lo checamos el lunes’: Cronología de los dichos de Mario Delgado sobre el fin de clases

Mario Delgado se contradice: cronología del caos por el fin de clases en México. (Cuartoscuro | Archivo)

El posible adelanto al fin de clases del ciclo escolar 2025-2026 generó confusión y debate en México.

Supuestamente, las altas temperaturas —y el Mundial 2026— motivaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a proponer un cierre anticipado, pero lo que parecía un hecho terminó en un ir y venir de declaraciones contradictorias de Mario Delgado, titular de la dependencia.

Sin embargo, las declaraciones provocaron desconcierto entre madres y padres de familia.

Primer anuncio del recorte al ciclo escolar

El jueves 7 de mayo, el secretario de Educación Pública anunció que, por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), las clases concluirían de forma anticipada el 5 de junio de 2026.

El funcionario argumentó que esta modificación obedecía a la extraordinaria ola de calor pronosticada para junio y julio, así como a la logística y movilidad por el arranque del Mundial 2026.

Delgado detalló que los estudiantes de nivel básico tendrían casi tres meses de vacaciones, con el arranque del ciclo 2026-2027 programado hasta el 31 de agosto.

Sheinbaum intenta frenar propuesta de fin de clases desde la mañanera

El viernes 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que el calendario ya estuviera modificado de manera definitiva.

Aclaró que la idea de adelantar el fin de clases al 5 de junio era solo una propuesta de Delgado, la cual surgió a solicitud de autoridades educativas y maestros.

“No hay todavía un calendario definido, pero es importante que los niños no pierdan clases”, sentenció la mandataria y aseguró que se esperaría para tomar una decisión final.

SEP ‘insiste’ en que el 5 de junio será el fin de clases

El mismo viernes y pese al freno que puso la presidenta horas antes, Mario Delgado subrayó que estaba decidido que el fin de clases para el ciclo escolar sería el 5 de junio y que estaba por definirse la fecha para el arranque del siguiente ciclo escolar.

“Vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial (2026). Salimos el 5 (de junio)”, recalcó.

SEP ‘deja para el lunes’ la decisión del fin de clases

Por la noche, ante la presión de las declaraciones presidenciales, se sumó una ola de críticas por parte de padres de familia que amenazaron con imponer amparos, el descontento de la CNTE, el rechazo de escuelas privadas y la negativa de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato de acatar el recorte.

Mario Delgado publicó un video para anunciar que volvería a revisar el tema. Reconoció el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum y reculó.

“Nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas para revisar, nuevamente, el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva el próximo lunes (11 de mayo)”, comentó.