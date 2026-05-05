Segunda ola de calor ‘rostizará’ México: ¿Qué estados tendrán más de 45 grados centígrados?

¿Cuáles son los estados del país más afectados por la segunda ola de calor? (Cuartoscuro).

Apenas despedimos a la primera ola de calor y ya está en nuestro país la segunda, qu traerá temperaturas de hasta 45 grados centígrados.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en Guerrero. Además, de 40 a 45 grados en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Gianajuato, Querétaro, Morelos, Puebla. Campeche y Yucatán.

También se prevén de 35 a 40 grados centígrados en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Conagau también pronostica de 30 a 35 grados centígrados en Tlaxcala y Ciudad de México.

¿Qué hacer para protegerse del calor?

Ante las altas temperaturas, las autoridades compartieron una serie de recomendaciones para evitar un golpe de calor. Toma nota:

Tomar suficiente agua.

Vestir ropa de colores claros y manga larga.

No exponerse por tiempos prolongados al sol.

¿Dónde lloverá en nuestro país?

Una buena noticia es que en varias zonas de nuestro país habrá lluvias, por lo que se ‘refrescará’ la segunda ola de calor.

La Conagua informó que se esperan intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

También habrá lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, CDMX, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y con todo y altas temperaturas, para el amanecer del miércoles 6 de mayo se esperan temperaturas de -10 y -5 grados centígrados en zonas serranas de Baja California; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora y Edomex.

Las lluvias serán ocasionadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre México, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, la corriente en chorro subtropical, una línea seca sobre el noreste de México, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica.

En cuanto a frentes fríos, en número 48 se encuentra al oriente del Golfo de México, por lo que no afecta.

¿Cuál es el clima para la CDMX?

El clima para la CDMX se pronostica con un cielo despejado y ambiente fresco a templado al amanecer. Por la tarde hará calor, con cielo medio nublado y posibles lluvias.

La temperatura mínima será de 15 a 17 grados centígrados y la máxima de 29 a 31 grados centígrados.