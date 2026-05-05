Clima en la Península de Yucatán: Miércoles 6 de mayo con calor extremo y cielos despejados

La Península de Yucatán se prepara para una jornada de calor intenso.

Vista aérea del Caribe Mexicano bajo un cielo despejado. Fuente: Agente Clima

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

La Península de Yucatán se prepara para una jornada de calor intenso este miércoles 6 de mayo. Ciudades clave como Mérida, Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal registrarán altas temperaturas, con cielos predominantemente despejados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que un frente estacionario sobre la región contribuye a estas condiciones, manteniendo un ambiente muy cálido en toda la zona.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se anticipa una temperatura mínima de 21°C y una máxima que rozará los 41°C. Para los residentes de la capital yucateca, el ambiente será extremadamente caluroso durante el día. En contraste, las ciudades del Caribe Mexicano tendrán temperaturas elevadas, pero ligeramente más moderadas, ofreciendo un ligero respiro frente al calor del interior de la península.

Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán mínimas de 24°C y máximas de 30.3°C. Por su parte, Tulum y Playa del Carmen, también en Quintana Roo, verán sus termómetros entre 23°C y 32°C. Esta diferencia térmica hace que Mérida y sus alrededores, incluyendo zonas como el centro de la ciudad, experimenten el ambiente más ardiente de toda la región peninsular.

¿Hay probabilidad de lluvia o alertas en la Península?

Las condiciones atmosféricas en la mayor parte de la Península de Yucatán se mantendrán despejadas, con vientos moderados. En Mérida, el viento soplará a 16 km/h. Cancún y Chetumal esperan vientos de 18 km/h, mientras Tulum y Playa del Carmen registrarán brisas de 15 km/h y 13 km/h, respectivamente. La humedad se percibirá baja en general, acentuando la sensación de calor en la región.

Aunque el SMN ha pronosticado la presencia del frente número 48, lo que podría generar lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, para las principales ciudades de la península se prevén cielos claros. Esto significa que, si bien hay una posibilidad de lluvias aisladas en ciertas zonas, las urbes costeras y del interior disfrutarán de jornadas soleadas, aunque muy calurosas.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 6 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 14 km/h.

Jueves 7 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 18 km/h.

Viernes 8 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 16 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en la Península de Yucatán apunta a la continuidad del calor extremo. Las temperaturas máximas se mantendrán por encima de los 40°C en el interior, con ligeras variaciones entre 41°C y 42°C. Las mínimas permanecerán estables en 21°C. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el ambiente caluroso y seco que dominará la región.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península?

Ante las altas temperaturas, es crucial seguir las recomendaciones de salud. Mantenerse bien hidratado es fundamental para evitar la deshidratación, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, ayudará a prevenir golpes de calor y deshidratación, protegiendo la salud de todos los habitantes de la península.

Se aconseja usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, además de sombrero o gorra para protegerse del sol. Es importante aplicar protector solar regularmente y buscar la sombra siempre que sea posible. Para aquellos que realicen actividades al aire libre, se sugiere planificarlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el calor es menos intenso.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para la Península?

La información detallada sobre el clima y las condiciones atmosféricas en la Península de Yucatán se puede consultar en las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para actualizaciones constantes y alertas específicas, se recomienda visitar sus plataformas digitales. Estar informado permite a los ciudadanos tomar las mejores decisiones para su seguridad y bienestar durante esta temporada de altas temperaturas.

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