¿Qué es la demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad que padecía Ted Turner, fundador de CNN?

El fundador de CNN, Ted Turner, reveló en 2018 que padecía demencia por cuerpos de Lewy.

El empresario estadounidense Ted Turner, pionero de las noticias 24 horas y creador de la cadena CNN, falleció este miércoles a los 87 años. En sus últimos años de vida, el magnate había reducido sus apariciones públicas luego de revelar en 2018 que padecía demencia por cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las capacidades cognitivas, el movimiento y el comportamiento.

Turner revolucionó la televisión y los medios al lanzar en 1980 la cadena CNN, el primer canal de noticias con transmisión continua las 24 horas. Su modelo cambió la forma de consumir información en tiempo real y marcó el inicio del ciclo informativo permanente que hoy domina la televisión y las plataformas digitales.

Además de construir un imperio mediático con cadenas como TBS y TNT, Turner destacó como filántropo y promotor de causas ambientales y de cooperación internacional. Sin embargo, en la etapa final de su vida enfrentó el deterioro provocado por una enfermedad que aún es poco comprendida.

¿Qué es la demencia por cuerpos de Lewy?

La demencia por cuerpos de Lewy es un trastorno cerebral progresivo causado por depósitos anormales de proteínas llamadas alfa-sinucleína dentro de las neuronas. Estas acumulaciones, conocidas como “cuerpos de Lewy”, alteran el funcionamiento del cerebro y afectan áreas relacionadas con el pensamiento, la memoria, el movimiento y las emociones.

De acuerdo con especialistas de instituciones como la Mayo Clinic y el National Institute on Aging, esta enfermedad es considerada una de las formas más comunes de demencia, después del Alzheimer y la demencia vascular.

La afección comparte características tanto con el Alzheimer como con el Parkinson, lo que dificulta su diagnóstico temprano. En muchos casos, los pacientes pueden ser diagnosticados erróneamente durante años debido a la similitud de síntomas con otros trastornos neurológicos.

Síntomas más comunes de la demencia por cuerpos de Lewy

Uno de los signos más característicos de la demencia por cuerpos de Lewy son las fluctuaciones cognitivas. Las personas pueden pasar de momentos de lucidez a episodios de confusión severa en cuestión de horas o incluso minutos.

También son frecuentes las alucinaciones visuales, que suelen aparecer en etapas tempranas de la enfermedad. Los pacientes pueden ver personas, animales u objetos que no existen, y en ocasiones llegan a interactuar con esas imágenes.

Otro síntoma importante son los trastornos del movimiento, similares a los del Parkinson: rigidez muscular, temblores, lentitud al caminar y problemas de equilibrio que aumentan el riesgo de caídas.

La enfermedad también puede provocar alteraciones del sueño, depresión, ansiedad, cambios bruscos de conducta y dificultades para regular funciones automáticas del cuerpo, como la presión arterial o el ritmo cardiaco.

¿Por qué es una enfermedad difícil de detectar?

Especialistas señalan que la demencia por cuerpos de Lewy suele confundirse con Alzheimer o Parkinson porque comparte síntomas con ambas enfermedades. Sin embargo, existen diferencias clave.

Mientras el Alzheimer afecta primero la memoria, la demencia por cuerpos de Lewy suele iniciar con problemas de atención, percepción visual y cambios en el comportamiento. En tanto, los síntomas motores pueden aparecer casi al mismo tiempo que el deterioro cognitivo.

Actualmente no existe una prueba única capaz de confirmar el padecimiento. El diagnóstico suele realizarse mediante evaluaciones neurológicas, análisis clínicos, estudios cerebrales y la observación de síntomas específicos.

¿Tiene tratamiento la demencia por cuerpos de Lewy?

Aunque no existe cura, diversos tratamientos pueden ayudar a controlar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los médicos suelen combinar medicamentos, terapia física, apoyo psicológico y ajustes en la rutina diaria.

Algunos fármacos utilizados para el Alzheimer pueden ayudar a mejorar temporalmente la memoria y la atención, mientras que ciertos medicamentos para el Parkinson son empleados para aliviar los problemas de movimiento.

No obstante, especialistas advierten que los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy son especialmente sensibles a algunos antipsicóticos, por lo que ciertos tratamientos pueden empeorar los síntomas si no son administrados cuidadosamente.

Ted Turner y el impacto de su diagnóstico

Ted Turner hizo público su diagnóstico en 2018 durante una entrevista televisiva. En ese momento explicó que la enfermedad le provocaba fatiga, olvidos y dificultades para desenvolverse con normalidad.

El empresario ya había reducido considerablemente su actividad pública y empresarial. Aun así, continuó vinculado a sus proyectos filantrópicos relacionados con la conservación ambiental, la ONU y el desarme nuclear.

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner construyó un imperio mediático a partir del negocio familiar de publicidad exterior. Con el tiempo transformó una estación local de Atlanta en una supercadena nacional gracias al uso de tecnología satelital.

Su gran apuesta llegó en 1980 con el nacimiento de CNN, proyecto que inicialmente fue recibido con escepticismo, pero que terminó revolucionando el periodismo televisivo a nivel mundial.

Además de su influencia en los medios, Turner también fue propietario de equipos deportivos como los Atlanta Braves y fue reconocido en 1991 como Persona del Año por la revista Time por su impacto en la comunicación moderna.

Con información de EFE.