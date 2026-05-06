Las claves del juicio de Paulina Rubio contra ‘Colate’ por la custodia de su hijo Nicolás

Estos son los detalles del juicio de Paulina Rubio y 'Colate' por la custodia de su hijo. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

‘Colate’ y Paulina Rubio están en un juicio por la custodia legal de su hijo Nicolás, de 15 años, pleito que se intensificó recientemente, luego de que el menor de edad acusara a su mamá de impedir que se comunicara con su papá.

La respuesta de la expareja de Erik Rubín fue que el empresario busca dar una mala imagen de la cantante ante su hijo.

Este 6 de mayo, surgieron nuevos detalles del caso luego de que ocurriera la primera audiencia en una corte en Miami, donde su abogada reveló que durante todo el juicio la ‘Chica dorada’ no dará ningún tipo de testimonio.

Paulina Rubio está en juicio por 'Colate' por la custodia de su hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Detalles del caso de Paulina Rubio y ‘Colate’ por la custodia de su hijo

El problema legal de Paulina Rubio por la custodia de su hijo cobró fuerza en 2024, cuando ‘Colate’ solicitó quedarse con el niño porque estaba en riesgo y por ello Nicolás se quedó en España.

Las autoridades determinaron que el menor debía regresar con su mamá, a pesar de las apelaciones y recursos legales del empresario.

El pleito se retomó en 2025 cuando Nicolás dijo que su mamá lo golpeó por 6 horas y le quitó su celular.

“Recibí una llamada del niño cerca de las 9 de la noche y pedí apoyo policiaco, tuve la oportunidad de hablar con la mamá para que me contara qué pasó en esta delicada situación y lo que ocurrió es que ella trató de disciplinarlo quitándole su teléfono”, contó la representante legal del menor en una entrevista con Ventaneando.

Tras esto surgió que el menor de edad buscaba irse a vivir con su papá a España porque a pesar de que amaba a la ‘Chica Dorada’ “no podía vivir con ella, pues era algo exhaustivo”.

“Las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación con su hijo y lo hace sentir emocionalmente inseguro en casa con ella", dijo la abogada de ‘Colate’, según Univision.

Otra de las acusaciones en contra de Paulina Rubio es que fuma marihuana, pero no existen pruebas detalladas que lo confirmen.

Entre los alegatos de Nicolás Vallejo-Nágera es que mantiene una estabilidad financiera en España y que con él no estaría en riesgo como con su mamá.

“Finalmente he logrado una establidad en mi trabajo, vivir aquí en Miami con mi hijo y su mamá ha sido dificíl y no es un vida normal, él no está bien y creo que ir a España es lo mejor para él (...) Ama a su familia paterna”, declaró ‘Colate’ en la corte.

La respuesta de la intérprete de ‘Yo No Soy Esa Mujer’ fue que ‘Colate’ “es una persona permisiva con el niño y solo lo hace para hacer quedar mal a Paulina".

Por el momento, no existe un veredicto final y continúa el proceso legal por la custidia del menor de edad.

Nicolás 'Colate' Vallejo-Nájera y su esposa la cantante Paulina Rubio . (Foto; Cuartoscuro) (Iván Stephens)

¿Cuál es la historia de amor de ‘Colate’ y Paulina Rubio?

Paulina Rubio y ‘Colate’ comenzaron su relación en 2005 y tras varios años de noviazgo, se casaron en abril de 2007 en una lujosa ceremonia celebrada en Xcaret, Quintana Roo, rodeados de familiares, amigos y diversas celebridades. Durante los primeros años de matrimonio, ambos presumían una relación sólida.

En 2010, la pareja anunció el nacimiento de su hijo, Andrea Nicolás, un momento que parecía consolidar aún más su unión. Sin embargo, poco tiempo después comenzaron a surgir rumores de crisis y diferencias personales que terminaron por afectar la relación.

Finalmente, en 2012 confirmaron su separación y comenzaron un proceso de divorcio que estuvo marcado por disputas legales y mediáticas, especialmente relacionadas con la custodia de su hijo.