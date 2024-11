‘Ese hombre es mío’: Paulina Rubio se reencuentra con Erik Rubín ¿Cómo fue su relación?

¿Los flechó cupido... de nuevo? Erik Rubín y Paulina Rubio compartieron una foto en las redes sociales del cantante donde aparecen juntos, sin embargo, no solo compartieron el proyecto musical Timbiriche, ellos fueron novios y tuvieron una historia de amor entre ellos.

Aquí es importante recordar algo, la ‘chica dorada’ mantenía una relación con un entrenador de surf llamado Armando, de quien se conoce poco, pero el intérprete de ‘Tú y yo somos uno mismo’ está soltero tras su separación de Andrea Legarreta en 2023.

Paulina Rubio se tomó una foto con Erik Rubín. (Foto: Instagram @erikrubinoficial)

Así fue la historia de amor entre Erik Rubín y Paulina Rubio

Erik Rubín y Paulina Rubio se conocieron cuando eran jóvenes en la banda Timbiriche, junto a otros artistas como Benny Ibarra, Thalía y Sasha Sokol.

Primero empezaron como amigos, pero poco a poco surgió algo más entre los dos, así lo contó el cantante.

“Mira, con Paulina fuimos amigos, pero ella tenía novio, yo tenía 18 o 19, entonces tuve una conexión con ella, me clavé, pero no quería terminarlo porque era a toda madre, en ese inter empecé a salir con Alejandra Guzmán”, explicó Erik Rubín en una entrevista con El Escorpión Dorado publicada en 2021.

“Yo no era el oficial, entonces podía echar desmadre, entonces salí con Alejandra Guzmán, pero se formalizó, me iba de gira, veía a las dos, nos volvimos oficiales, pero en la gira Paulina Rubio me dice que ya corté a su obvio y ya podemos andar, entonces le apliqué la misma”, continuó el ex de Andrea Legarreta.

“Llegué de gira, me fui a casa de Ale, en el aeropuerto me reclama Pau, me siguió y me vio salir de su casa, no me quedó otra más que decidir y me decidí por Paulina”, contó.

Erik Rubín y Paulina Rubio se reencontraron. (Foto: instagram @erikrubnoficial)

“Las dos tienen su carácter, son preciosas, estaba enamorado de las dos, me decidí por una porque con la gira era imposible (...) por más que decía no, andaba con ella y cortamos, así muchas veces, pero en un reencuentro yo tenía una novia en Monterrey, me costó mucho trabajo, una noche antes de irme a verla me encontré a Pau, fue inevitable irme con ella”, contó Erik Rubín en una entrevista con Yordi Rosado publicada en 2023.

“Seguía sonando el teléfono, ella estaba celosa, me preguntó a dónde iba, voy con mi novia ya en la noche, la pasamos increíble en su cumpleaños, pero Paulina Rubio nos siguió, me pidió hablar conmigo (...) le habló a ella, se la llevó al baño y le contó todo”, continuó Rubín, presuntamente ese fue el fin de su relación.

Paulina Rubio mandó un mensaje a Erik Rubin tras su ruptura con Andrea Legarreta. (Foto: Instagram @paulinarubio @erikrubinoficial)

¿Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se dedicaron canciones?

‘La chica dorada’ y ‘La Guzmán’ presuntamente se habían dedicado canciones a consecuencia de las infidelidades de Erik Rubín, esto contó el cantante.

“La de ‘Hey güera’ era para ‘Pau’, lo sé porque ‘Ale’ le platicaba a su productor lo sucedido en su vida para crear sus canciones, fue hecha para ella, en el caso de ‘Ese hombre es mío’ coincidió con los tiempos, pero no estoy seguro si es para mí”, dijo en la misma charla para Yordi Rosado.