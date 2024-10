¿Mónica Noguera y Erik Rubín se van a casar? ‘Coque’ Muñiz bromea sobre supuesto romance

¿Broma o no? ‘Coque’ Muñiz tuvo una visita a un noticiero matutino donde participa Mónica Noguera para platicar de sus próximos conciertos en la Ciudad de México, pero hizo un comentario relacionado con Erik Rubín y un posible romance con el exintegrante de Timbiriche.

Presuntamente, la presentadora de TV y excompañera de Gustavo Adolfo Infante había sido uno de los motivos de la separación del actor de teatro y Andrea Legarreta, quienes estuvieron casados por 22 años.

'Coque' Muñiz cuestionó a Mónica Noguera de una presunta boda con Erik Rubín. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Qué dijo ‘Coque’ Muñiz de Noguera y Rubín?

¿Hay boda de famosos o no? El también conductor aseguró, en vivo en el programa de televisión titulado Lo dijo Zea, haber tenido una llamada con Mónica Noguera, donde le preguntó acerca de su romance con Erik Rubín.

“¿Puedo decirlo? Yo vi en la tele que Erik Rubín se iba a casar con Mona, le hablé a ella y, ¿sabes qué me dijo?, deja que termine la obra de ‘Jesucristo, superestrella’, es tremenda”, dijo ‘Coque’ Muñiz.

La única respuesta de Noguera, quien estaba en el foro en ese momento, fue descartar los rumores de boda, pero no los de un noviazgo: “No me voy a casar, no, no me voy a casar”, dijo.

Por el momento, el intérprete de ‘Tú y yo somos uno mismo’ no respondió ante los presuntos rumores de un posible casamiento.

En la misma charla, Coque Muñiz bromeó acerca de su canción favorita al decir que era el Himno Nacional mexicano, sin embargo, él es uno de los artistas que se equivocaron en la interpretación.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en el año 2000. (Instagram / @erikrubinoficial)

Mónica Noguera descartó relación con Erik Rubín

A finales de 2023, Mónica Noguera decidió quitar toda duda respecto al supuesto romance entre ella y el papá de Mía Rubín.

“No tengo nada que ver con Erik, es mi amigo, lo adoro, vi a Andrea Legarreta. Nos dimos un abrazo enorme. Y nada puede con la amistad, con falsas interpretaciones, calumnia, quiero mucho a Andrea porque es una mujer directa, contundente. Entreno con sus hijas que son un encanto, las niñas son muy lindas”, mencionó la excompañera de Gustavo Adolfo Infante en un encuentro con la prensa, declaraciones rescatadas por la revista People.

“Erik es mi hermano; estoy entrenando con él desde hace años, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Somos amigos”, continuó la exconductora de Sale el sol.

“Debe ser doloroso para ellos, y con dos nenas, estar lidiando con situaciones de ‘es que él’, ‘es que ella’. Tienen una familia y eso debe ser muy doloroso, Andrea viene de la muerte de su mami y a mí se me hizo de lo más doloroso que todavía deba enfrentar este tipo de situaciones falsas”, finalizó Mónica Noguera.