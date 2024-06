‘Coque’ Muñiz fue hospitalizado de emergencia: ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

El comediante Jorge ‘Coque’ Muñiz fue hospitalizado de emergencia este fin de semana. El hijo del músico Marco Antonio Muñiz Vega se acababa de presentar en un concierto en Playa del Carmen en el Salón de Eventos Vista Caribe, luego del cual tuvo que atender su salud por complicaciones.

No es la primera vez que ‘Coque’ es llevado al hospital, en septiembre de 2022 tuvo que ser sometido a una cirugía cuyas razones no detalló, pero le llevó varios días de recuperación y reposo absoluto.

El famoso cantante que se volvió viral por entornar mal el Himno Nacional ha sido muy reservado con su salud. En febrero de este año fue cuestionado en medios de comunicación sobre un aparente padecimiento que le causó una deformación en la nariz, cuando le preguntaron sobre el tema, solo respondió: “bien, todo bien”.

¿Qué le pasó a ‘Coque’ Muñiz?

La revista TVNotas informó que el intérprete se encuentra en terapia intermedia. Vía telefónica, él detalló que padece un problema de los bronquios, el cual al parecer deriva de los cambios de clima, lo cual le causó un “dolor muy fuerte”:

“Me trajeron para acá (al hospital) para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable. Lo bueno es que vine con mi familia, que aquí está... Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación”.

¿Qué es una bronconeumonía, enfermedad de ‘Coque’ Muñiz?

Según Medical News Today, una bronconeumonía es un tipo de neumonía que afecta los bronquios de los pulmones, “comúnmente es el resultado de una infección bacteriana, pero las infecciones virales y fúngicas también pueden causarla”.

Entre los síntomas posibles síntomas se encuentran:

Tos.

Dificultad para respirar.

Fiebre.

Sin tratamiento puede agravarse y provocar la muerte, puede ser más riesgosa durante la infancia, para adultos mayores y otros grupos, pero las personas que no tienen más problemas de salud suelen recuperarse en pocas semanas con la debida atención.