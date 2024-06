Sergio Klainer, de ‘Amor en custodia’, pide trabajo en TikTok: ‘Soy primer actor desaprovechado’

Un actor que participó en telenovelas mexicanas importantes como Amor en custodia y ‘Muchachitas pidió trabajo a través de su TikTok a productores para generar interés en él, de la misma forma que lo hizo Carlos Bonavides, conocido por su papel de Huicho Domínguez.

El histrión compartió un video en sus redes sociales, se trató de Sergio Klainer.

“Estimados y distinguidos productores, soy Sergio Klainer, primer actor desaprovechado. Me comunico con ustedes a exhortarlos a que me den un poco de alegría, necesito trabajar (...) aprovéchenme, cuento con ustedes y espero una pronta positiva respuesta”, compartió el famoso recientemente.

Sergio Klainer se dedica a impartir talleres de actuación. (Foto: Instagram @sergio_klainer)

¿Quién es Sergio Klainer?

Sergio Klainer nació en Buenos Aires, Argentina, el 23 de marzo de 1939 (actualmente tiene 85 años).

En 1962 él fue contratado para un proyecto artístico en México, contó el actor en un video que compartió en su página oficial de YouTube en el 2015.

“Llegué a mi patria adoptiva, donde me convertí en padre y abuelo. Desde esta tierra maravillosa que me abrió las puertas de par en par (...) todo eso para mí significa un gracias hacia México hasta que me permita la vida”, dijo Klainer.

De acuerdo con lo publicado en la cuenta de Instagram del actor, también se desempeñó como en obras de teatro, director y profesor. Actualmente, imparte talleres y diplomados relacionados con la actuación, los datos al respecto los da a conocer en sus redes sociales.

Sergio Klainer formó parte de telenovelas mexicanas. (Foto: Instagram @sergio_klainer)

¿Cuál fue el último trabajo de Sergio Klainer en televisión?

La serie Un día para vivir, estrenada en 2021, fue el último trabajo de Sergio Klainer en la televisión.

La promoción de su participación en la historia narrada en la pantalla chica la hizo en el programa Ventaneando en el mismo año del lanzamiento de la producción.

“Interpreté a un villano, un patriarca, un tipo de cuidado. Grabé esto hace como dos o tres meses, ojalá tenga el éxito que se merece y así pude volver al mundo de las telenovelas (...) también tengo recuerdos de Amor en custodia, mi época dorada”, detalló el actor.

¿En qué telenovelas y películas participó Sergio Klainer?

En la trayectoria de Sergio Klainer aparece diferentes telenovelas, series y películas, entre ellas.

Amor en custodia .

Morirse está en hebreo.

Muchachitas.

Pecadora.

Ni de aquí ni de allá

Ya nunca más (con Luis Miguel).

(con Luis Miguel). Catalina y Sebastián.

Invasión siniestra (al lado de Enrique Guzmán).

(al lado de Enrique Guzmán). Noche Eterna.

Eternamente tuya.

Quiéreme tonto.

La otra cara del alma (con Melissa Barrera y Eduardo Capetillo).

(con Melissa Barrera y Eduardo Capetillo). Salud, dinero y amor (con Itatí Cantoral).

Sergio Basáñez, protagonista de ‘Amor en custodia’ regresa a la televisión

Sergio Basáñez, compañero de Sergio Klainer en Amor en custodia, también estuvo alejado de las telenovelas y decidió promocionar un negocio de caldo de huesos.

Basáñez vuelve a las producciones televisivas para formar parte del elenco en algunos capítulos de Lo que callamos las mujeres. El primero de ellos, de acuerdo con lo que contó el actor, se estrenó el viernes 31 de mayo.

“Participé en este programa que para mí es muy interesante porque toca temas que afectan a las mujeres, como la violencia, todos los temas de género (…) y que por muchas generaciones no hablaban, se quedaban calladas y todo eso”, declaró en Ventaneando en una entrevista reciente.