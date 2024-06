¿Por qué Paul Stanley no estuvo en el foro con Mario Bezares? Esto dijo el hijo de Paco Stanley

Mario Bezares estará en La Casa de los Famosos México 2 y como consecuencia visitó uno de los programas donde trabaja Paul Stanley (hijo de Paco Stanley) pero el conductor de televisión no tuvo un encuentro con el autor del ‘Gallinazo’ y no apareció en el set durante su visita.

¿Qué dijo Paul Stanley de Mario Bezares?

El pasado 11 de junio, Bezares estuvo en el matutino Hoy, donde platicó con Andrea Escalona y otros presentadores sobre su participación en el reality show y de su regreso a esta televisora después de años.

El amigo de Paco Stanley bailó ‘Gallinazo’ y recordó otros gestos y canciones que aparecían en los programas ¡Pácatelas!, y Una tras otra.

Pero en todo el segmento no apareció Paul ante las cámaras. El hijo menor de Paco explicó el motivo.

“Me crucé con él, pero como a los 15 años. No me interesó, la neta y yo respeto las decisiones y los proyectos de la empresa. Mejor cada quien por su lado, se llevó a cabo la entrevista (...) fue una decisión personal. Es mover muchas cuestiones, ya después de tanto tiempo no quieres regresar a lo mismo”, declaró en una entrevista para el reportero Eden Dorantes el pasado martes 18 de junio.

Paul Stanley es el último hijo de Paco. (Foto: Instagram @paulstanleyd)

Mario Bezares habló de la ausencia de Paul Stanley en su visita al programa

Mario Bezares habló de su visita al programa Hoy. Quien fuera señalado en el asesinato de Paco Stanley como autor intelectual dijo que no vio a Paul, pero le mando un abrazo fraternal.

Además, agregó que desconocía que el integrante de Miembros al aire abandonara el foro por decisión propia.

“La verdad desconozco todo eso, es un programa en vivo y todo se hace de volada. Entras al bloque en el que debes estar, había pocas personas en el estudio. Me concreté en hacer mi promoción de La Casa de los Famosos México, yo le dejé un abrazo fraternal, pero no lo pudo ver. Así están las cosas”, dijo Bezares en una entrevista reciente con Gustavo Adolfo Infante.

Mario Bezares fue el primer participante confirmado de 'La Casa de los Famosos México 2'. (Foto: Facebook: Paco Stanley/Instagram @lacasafamososmx)

En la misma plática, el excolaborador de Paco Stanley descartó que fuera gracias a la popularidad de la serie ¿Quién lo mató?, el motivo de su invitación a la segunda temporada del reality show, porque fue contactado antes del estreno de la producción de Prime Video.

¿Cuántos años pasó Mario Bezares en prisión por el asesinato de Paco Stanley?

Mario Bezares fue señalado, con Paola Durante, de ser los autores intelectuales en el crimen en contra de Paco Stanley en 1999 al salir del restaurante El charco de las ranas cuando estaba en la camioneta con Jorge Gil.

Dos semanas después de la muerte del conductor, las autoridades del entonces Distrito Federal, arrestaron al ‘patiño’ por su presunta participación en la planeación del ataque armado y por contradicciones en sus declaraciones.

Bezares fue declarado culpable y pasó poco menos de año y medio en prisión, finalmente fue liberado por la falta de pruebas contundentes en su contra.