Participantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024: ¿Quién es la tercera habitante del reality?

Mientras MasterChef vive sus últimas semanas de retos culinarios en la cocina más famosa de México, ya están en camino los próximos reality shows para mantener a los fans pendientes del televisor 24/7. Una nueva generación de La Academia está cerca de reiniciar la historia en los escenarios y también La Casa de los Famosos abrirá sus puertas próximamente.

El gran reto para la producción en la segunda temporada de LCDLF es superar, o al menos igualar, el éxito que marcaron el año pasado con el triunfo de Wendy Guevara y toda la conversación que generó en redes sociales para revivir una categoría de entretenimiento que estaba olvidada.

¿Quién es Shanik Berman, la tercera participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

Este miércoles, durante el programa Cuéntamelo Ya!, las conductoras revelaron la identidad del tercer participante y se trata de Shanik Berman, conductora mexicana que ha pasado por varios micrófonos de programas de espectáculos como Íntimamente Shanik, La Oreja, Vida TV y varios más.

En la primera temporada Shanik Berman fue panelista del reality. Actualmente tiene un canal en YouTube con más de cien mil suscriptores. Además de su trabajo en el medio, Shanik también es conocida por su personalidad explosiva y sus polémicas con famosos.

Cuando la entrevistaron luego del anuncio, Berman dijo lo que haría con el premio, en caso de ganarlo: “Quiero que mi esposo no trabaje nunca más, quiero sacarlo de trabajar”. También contó si ha pensado en alguna estrategia para triunfar: “La neta, no. No sé cocinar, pero puedo ser la pinche del que cocine (...) Sé cortar las uñas de los pies, puedo cortarles las uñas a todos”.

A lo largo de la emisión la mantuvieron escondida en la botarga de la mascota del programa ‘Vaquita La del Barrio’ e invitaron tanto al público como a otros famosos a adivinar de quién se trataba. Entre las adivinanzas enlistaron nombres como Alexis Ayala, Gael García, Jessica Coch y Paola Suárez, pero no resultó ninguno de ellos.

Polémica, atrevida y es mi tercer habitante... ¿Están listos para ver a @shanikberman en #LaCasaDeLosFamososMX? ¡Bienvenida! #LCDLFMXPróximamente pic.twitter.com/1jASij1JVg — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 19, 2024

¿Quiénes van a entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2′?

En redes sociales se han manejado muchos nombres, entre influencers polémicos y exparticipantes de reality shows, sin embargo, la producción ha dosificado los anuncios y la lista todavía es corta.

Mario Bezares, conductor de televisión

Brigitte Bozzo, influencer

Shanik Berman, conductora

¿Cuándo empieza la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

El reality show que prueba la resistencia y tolerancia de más de una decena de personajes entre influencers, cantantes, actores y conductores, está de regreso a la televisión mexicana este verano.

Estreno: domingo 21 de julio, a las 20:30 horas.

¿Quiénes serán los conductores de ‘La Casa de los Famosos México’?

La producción repitió la fórmula probada que le agradó al público. Ante el éxito de la primera temporada, las personalidades que conducirán las emisiones por televisión abierta y streaming son:

Anfitriona principal en las galas: Galilea Montijo

Conductores lunes, martes, jueves, viernes: Odalys Ramírez y Diego de Erice

Pre y post galas en Vix: Cecilia Galliano y Mauricio Garza

¿Cuánto dinero se llevó la primera ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’?

En la edición anterior, que ganó Wendy Guevara, el premio fue de cuatro millones de pesos, cabe recordar que en México se deben pagar impuestos por ese tipo de ingresos.

Hasta el momento se desconoce si el ganador recibirá la misma cantidad en la segunda temporada.