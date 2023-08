Apio vs. Mauricio y otras polémicas con conductores e invitados de ‘La Casa de los Famosos’

Aparte de las situaciones que han surgido entre los participantes, ¿los conductores de La Casa de los Famosos México han estado en polémicas durante el programa?

Desde principios de junio, La Casa de los Famosos México se ha convertido en uno de los programas más populares en redes sociales. Actualmente, de las 14 celebridades que ingresaron al show, solamente quedan seis personas en busca del premio de cuatro millones de pesos.

El reality no solamente se conforma de los concursantes, ya que hay seis conductores; sin embargo, algunos de ellos han estado involucrados en ciertas controversias.

Las polémicas de los conductores de ‘La Casa de los Famosos México’

El equipo de conductores de La Casa de los Famosos México se conforma de Galilea Montijo, Diego de Erice, Odalys Ramírez, Pablo Chagra, Cecilia Galliano y Mauricio Garza.

Cada uno de ellos cuenta con una función distinta, siendo Galilea Montijo y Diego de Erice las personas detrás del evento principal de las galas de nominación y de eliminación. Te contamos algunas de las situaciones en las que se han visto envueltos los presentadores a lo largo del reality.

El estado de Galilea Montijo

A principios de julio, durante la cuarta ceremonia de eliminación de la que salió Raquel Bigorra, Galilea Montijo apareció hablando entre cortado y con cierta dificultad.

En redes sociales, internautas señalaron que estaba en estado de ebriedad. Al día siguiente se pronunció en el programa Hoy y explicó que su dificultad para hablar surgió por un procedimiento estético que está atravesando.

“Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, ¿qué creen? Que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, injerto de hueso… una disculpita, usted sabe que sí me gusta el agüita de Jamaica, pero nunca en el trabajo”, explicó la presentadora.

Galilea Montijo tuvo problemas para hablar en la una emisión de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @galileamontijo)

Mauricio Garza vs. Apio Quijano

La polémica más reciente ocurrió durante la post gala de eliminación de Jorge Losa. En esta ocasión, Mauricio Garza se involucró en una controversia con uno de los exparticipantes: Apio Quijano.

La situación ocurrió cuando Quijano fue interrumpido por Garza mientras daba su opinión sobre el ‘team infierno’ en La Casa de los Famosos México.

Ante la situación, el Kabah cuestionó en forma de broma su presencia en el foro, algo que el conductor no se tomó a bien.

Mauricio Garza y Apio Quijano tuvieron una breve discusión. (Foto: Instagram / @apioquijano / @mauriciogarza_)

“Aquí no van a andar amenazando, la verdad”, contestó Mauricio al momento en el que Quijano lanzó su broma. Enseguida, el exparticipante del reality le respondió “No, pues, a ver si llego y te voy a decir un comentario porque me invitas, me interrumpes y no dijiste nada”.

Ambos comenzaron una discusión que terminó gracias a Cecilia Galliano, quien los interrumpió para seguir hablando de La Casa de los Famosos México. Después, Mauricio Garza lanzó una disculpa en sus redes sociales.

René Franco vs. Issabela Camil y Apio Quijano

A pesar de que René Franco no es conductor de La Casa de los Famosos México, ha sido uno de los invitados más recurrentes del foro durante las ceremonias del reality show. En distintas ocasiones ha dado su opinión sobre la trayectoria del programa.

Sin embargo, durante la octava gala de eliminación, se vio envuelto en una breve discusión con otros dos invitados del foro: Issabela Camil y Apio Quijano.

La situación comenzó cuando René Franco lanzó una crítica hacia Sergio Mayer y Poncho de Nigris por festejar antes de tiempo su participación en la gran final de La Casa de los Famosos México, ante esta situación Apio Quijano le preguntó si traía algo en contra de ‘team infierno’.

René Franco es uno de los invitados de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @renefrancomx)

“Eres más ‘carillero’ que todos nosotros”, le comentó Apio Quijano a lo que contestó René Franco: “para eso me pagan y a ti no”.

Tras aquella intervención, Issabela Camil cuestionó las razones detrás del comentario que hizo contra Sergio Mayer y Poncho de Nigris: “¿Por qué te molesta la seguridad (de ‘team infierno’)?”.

La pregunta de Issabela Camil hizo que todos discutieran hasta que Apio le aseguró a René que no podía juzgar por no haber estado dentro del reality.

“Es muy fácil hablar y juzgar cuando tú no llegaste a la final y yo sí de una casa no tan distinta a esta”, contestó René Franco. Después de aquel intercambio, Diego de Erice interrumpió a los invitados para continuar con el programa.