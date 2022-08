Issabela Camil reveló que tiene problemas con Sergio Mayer: ‘Me cuesta mucho’

Sergio Mayer estaría organizando un proyecto que consta de una serie donde 'expone' a su familia, algo con lo que Issabela Camil no está de acuerdo. (Instagram: @sergiomayerb)

Después de que Sergio Mayer señalara a Natália Subtil, expareja de su hijo, de abuso de confianza y estupro, la familia del actor vuelve a acaparar las cámaras por diferencias entre él e Issabela Camil.

La misma Camil admitió que su matrimonio se encuentra en una situación complicada actualmente gracias a uno de los proyectos que está emprendiendo el exGaribaldi.

Issabela Camil y Sergio Mayer ¿con problemas maritales?

En un encuentro con distintos medios de comunicación durante el apadrinamiento que dieron a la obra de teatro infantil El Muzzy-Kal: En busca del arcoíris mágico, la modelo compartió que últimamente han discutido porque Sergio Mayer está preparando un reality show enfocado en compartir su actividad familiar, algo con lo que la hermana de Jaime Camil no está de acuerdo.

“Me cuesta mucho, la verdad. Hemos tenido muchos roces, muchas discusiones, muchos gritos en casa porque nosotras tres estamos un poco renuentes a todo esto”, explicó la actriz, quien se encontraba a lado de su esposo cuando hizo estas declaraciones.

Así mismo, dijo que a pesar de que no está de acuerdo con ello, apoya a Mayer pues son una familia y están buscando un bien común.

“Pero pues también es una familia; es un proyecto familiar y de repente hay que no nada más tomar en cuenta lo que uno quiere; no me ha convencido nada”, compartió Camil entre risas.

Sergio, quien se encontraba presente, también fue cuestionado por los medios; se le preguntó como fue que logró que su esposa aceptara la realización de este proyecto, a lo que contestó que todo se trataba de trabajar en equipo.

“Pues hay que trabajar en equipo, y yo sé que hay cosas que de repente dicen: ‘¿Cómo? Vienen las cámaras; ¿cómo?...’ Tanto a mi mujer como a mis hijas, pero eso es parte del reality”, dijo el exdiputado.