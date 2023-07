‘La Casa de los Famosos México’: Los reclamos a Wendy, las peleas de Bárbara y otras polémicas

¿Estás al tanto de La Casa de los Famosos México? Recientemente, el reality show celebró su cuarta ceremonia de eliminación, pero aún hay diez celebridades que están en busca del premio de cuatro millones de pesos.

A principios de junio comenzó La Casa de los Famosos México, un programa en la que 14 celebridades son monitoreadas las 24 horas del día mientras cumplen ciertos desafíos en equipos y de manera solitaria por un premio monetario.

Durante la transmisión de este reality show, los participantes y televidentes pueden votar por la personalidad que quieren eliminar. Entre las personas que salieron del programa se encuentran Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, ‘Ferka’ y Raquel Bigorra.

Ya hay cuatro celebridades eliminadas de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: shuterstock | lasestrellas.tv)

Las recientes polémicas de La Casa de los Famosos México

Si no has visto todas las transmisiones de La Casa de los Famosos México, te dejamos una breve recopilación con cinco polémicas que se presentaron entre los participantes del reality show.

Amigas de Wendy Guevara piden salvar a Raquel Bigorra

La noche del pasado 2 de julio, la conductora Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminación de La Casa de los Famosos México; sin embargo, su salida del programa estuvo rodeada de algunas polémicas que involucraron hasta a Niurka Marcos.

La primera polémica resultó en que Kimberly, una de las amigas de Wendy Guevara que forman parte del grupo ‘Las Perdidas’, pidió que se votará por salvar a Raquel Bigorra de ser eliminada de la producción.

“Ya saben que yo amo a mi hermana Wendy, pero también les pido de favor que no expulsen a mi hermana y amiga Raquel Bigorra... dejamos que se quede dentro de la casa”, explicó Kimberly en un video que publicó en sus redes sociales.

Asimismo, Paola Suárez publicó un video en su cuenta de Youtube en el que aseguró que un fanático de Raquel Bigorra le ofreció una compensación económica si hacía un llamado a que sus seguidores salvaran a la conductora de la eliminación.

“Me dijo ‘quiero que me apoyes’... me dijo ‘te pago para que hagas las historias apoyando para que ella no salga (refiriéndose a Bigorra)’”, explicó Paola Suárez, quien aseguró que se negó y que la persona que le ofreció este apoyo le dijo que otras amigas de Wendy Guevara habían aceptado.

“Yo le dije, ‘yo no te voy a hacer esas historias’... me dijo él ‘Kimberly y Evelyn ya me están apoyando’”. Sin embargo, ninguna de las otras influencers que mostraron su apoyo hacia Raquel Bigorra han revelado si realmente recibieron algún tipo de apoyo económico.

La mejor amiga de Wendy es Paola, y está exponiendo como se dejaron comprar Kimberly y Evelyn para pedir apoyo por Raquel 🫠#LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/ReM0fKyeQY — Lilith 💋 (@mailojinvkook) July 2, 2023

Niurka Marcos arremete contra Wendy Guevara

A pesar de que Niurka Marcos no forma parte de La Casa de los Famosos México, su hijo Emilio Osorio se ha convertido en uno de los favoritos del público.

A lo largo del programa, la ‘vedette’ ha mostrado su apoyo para Emilio Osorio y para Wendy Guevara; sin embargo, Niurka aseguró que no estaba de acuerdo con que la influencer no enfrentará a Raquel Bigorra durante su ceremonia de nominación.

Tras la eliminación de Bigorra, Niurka Marcos publicó unas historias de Instagram en las que expresó estar en desacuerdo con la postura que tomó Wendy.

“Yo te quiero mucho, pero veo que estás tratando bien a todo mundo en la casa y que tu última nominación no me gustó para nada eso de que “solo lo hago por estrategia”. No we, tienes que decir lo que no te gusta de las personas”, explicó Niurka Marcos.

El estado de Galilea Montijo

Galilea Montijo es una de las conductoras principales de La Casa de los Famosos México y ha estado desde que dio inicio el programa. Sin embargo, durante la transmisión del pasado 2 de julio, algunos internautas cuestionaron su estado.

Esto se debe a que la conductora hablaba entre cortado, por lo que algunos usuarios cuestionaron si estaba en un estado de ebriedad. A pesar de ello, Galilea Montijo aclaró la situación durante una de las transmisiones del programa Hoy.

Galilea Montijo es una de las conductoras de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @galileamontijo)

“Acabo de cumplir 50 años y ¿qué creen? Me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, bueno, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó”, explicó la mexicana.

Finalizó su comentario asegurando que nunca tomaría bebidas alcohólicas durante sus labores como conductora.

Bárbara Torres se pelea con Sergio Mayer

Conforme avanza La Casa de los Famosos México, las tenciones entre los competidores se hacen más grande.

En una ocasión reciente, Sergio Mayer y Bárbara Torres se enfrentaron en una discusión cuando el político mexicano le dijo a la actriz que ella interpretaba algunos personajes afligidos como parte de su estrategia para permanecer en el programa.

Tras aquel comentario, Bárbara fue enfrentar con lágrimas en los ojos a Sergio en uno de los cuartos:

“Pedí a la gente por ti, te defendí acá dentro, eso que me hiciste estuvo bien ‘gacho’... eso que dijiste del personaje. Eso que dijiste estuvo bien feo”, explicó la argentina. Tras aquel comentario, Sergio aseguró que “estamos jugando y no está padre que estés utilizando el tema emotivo”.

La discusión terminó cuando todos los integrantes de La Casa de los Famosos México llegaron al cuarto en el que estaban discutiendo.

La supuesta lista filtrada de La Casa de los Famosos México

A principios de julio, en redes sociales comenzó a circular una supuesta lista con las próximas eliminaciones de La Casa de los Famosos México. De acuerdo con este documento, el reality show ya se encuentra planeado.

Incluso algunos de los internautas acusaron de ‘fraude’ al programa por supuestamente tener todo planeado. Sin embargo, Rosa María Noguerón Hernández productora de La Casa de los Famosos México desmintió la lista.

“No se preocupen por ninguna lista que se pueda filtrar. Algunas son puras especulaciones, y otras más es como si tú en tu casa le preguntaras a tu familia por quién estás votando y quién quieres que salga el domingo”, aseguró la productora en conversación con otro medio.