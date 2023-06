‘La Casa de los Famosos México’: Polémicas que se han desarrollado en el reality show

¿Quién será el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México? Desde la emisión del programa, algunos de los miembros del reality show han sido protagonistas de ciertas polémicas.

La Casa de los Famosos México es un programa de televisión que tiene la premisa de encerrar a más de una decena de celebridades en un espacio en el que se encuentran incomunicados del mundo exterior. Todos los espacios están cubiertos por cámaras que transmiten en vivo su cotidianidad.

Los participantes del reality show se encuentran en una contienda por un premio de 4 millones de pesos, la noche del pasado 11 de junio, el programa se despidió de su primer concursante: la conductora Marie Claire Harp.

¿Ya sabes cómo ver 'La Casa de los Famosos México'? El reality show tiene tres transmisiones. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Las polémicas de La Casa de los Famosos México

Dimes y diretes, rencillas pasadas y actitudes fuera de lugar han sido algunas de las polémicas que han ocurrido.

El pleito entre Sergio Mayer y Raquel Bigorra

La noche del pasado 11 de junio, el actor y cantante Sergio Mayer recordó un pleito que tiene con otra de las participantes: la conductora Raquel Bigorra.

“Yo tengo algo pendiente con ella (Raquel Bigorra), lo quiero hablar aquí dentro de la casa y que todos lo escuchen”, explicó Sergio Mayer, “porque hay un tema que tiene que ver con mi nieta y con Natália Subtil”.

El exGaribaldi aseguró que Raquel Bigorra invitó a la mamá de su nieta a un programa para decir que no tenía una buena relación con Sergio Mayer.

“Natália fue a un programa que tenía Raquel Bigorra... era también de chisme. La invitó ‘disque’ para apoyarla... mi nuera me comentó que Raquel le dijo ‘es que no puedes decir que te llevas bien con su suegro o con el abuelo de tu hija porque entonces no hay conflicto, eso no me ayuda’. La convencieron para que dijera que yo no la ayudó”.

Aseguró que aquellas declaraciones le ocasionaron problemas en relación con su carrera de político, ya que algunos “comunicadores” tomaron lo que dijo Natália Subtil para “hacerle daño”. Asimismo, puntualizó que esta experiencia resultó en que se distanciará de su nieta.

Sergio Mayer puntualizó que platicará con Raquel Bigorra para tratar de solucionar esta situación, pero que a pesar de ello la considera “buena competidora”.

Estoy a viendo la #LaCasaDeLosFamososMx y está bueno el chisme.



Hay pleito entre Raquel Bigorra y Sergio Mayer.



De Raquel hay antecedentes de que vendía chisme de sus amigos a varias revistas.



pic.twitter.com/5pSdeTf2Nd — Carla (@Crayolaverde03) June 11, 2023

Sergio Mayer y Wendy Guevara

El pasado 7 de junio, la influencer Wendy Guevara recibió tocamientos no consentidos por parte de Sergio Mayer.

La acción ocurrió mientras la creadora de contenido se agachó para limpiar el suelo de una de las habitaciones del reality show, en ese momento varios de los integrantes estaban platicando con ella y haciendo ciertas bromas.

En ese instante, Mayer se paró de su lugar y le plantó una nalgada a Wendy Guevara. “Eso es acoso Sergio”, dijo la influencer entre risas; sin embargo, en redes sociales algunos internautas criticaron la acción del exGaribaldi con los siguientes comentarios:

“Eso es una falta de respeto”, “me incomodó ver eso”, “claro que es acoso, hasta yo sentí incómodo eso”, entre otros.

Sergio Mayer le da una nalgada a Wendy Guevara 😱🔥 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YciOnrGxvd — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 8, 2023

Los comentarios de Poncho de Nigris

Desde que dio inicio el programa, algunos internautas han criticado ciertos comentarios que ha hecho Poncho de Nigris.

En uno de los desafíos en el que los concursantes tenían la posibilidad de llevarse un coche, el influencer Poncho de Nigris aseguró que “no podría convivir con alguien que tiene las manos más grandes que yo”.

En algún punto de la conversación, Poncho mencionó a Wendy Guevara a lo que la influencer contestó: “¿Y yo qué tengo que ver con eso?”. Estos son algunos de los mensajes que los internautas comentaron en torno a las actitudes del presentador:

“¿Qué acabo de ver?”, “vatos alucinados”, “les encanta tocar ese tema”, fueron algunas respuestas.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos México?

Tras la eliminación de la primera celebridad, este es el listado de participantes que continúan en la contienda de La Casa de los Famosos México: