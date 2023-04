¿Qué es la hipoxemia severa, afección por la que hospitalizaron a Paul Stanley?

Hace unos días Paul Stanley fue hospitalizado sin que se dieran mayores detalles sobre su estado de salud, aunque recientemente aclaró qué fue lo que le pasó, pues se empezó a especular que se debió a ‘excesos’.

Tras regresar de un viaje por Europa, el conductor de televisión comenzó a sentir falta de aire, la cual le impedía dormir y relajarse, por lo que pidió que lo llevaran de emergencia al hospital.

“Me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire. La verdad es que sí me preocupé mucho y a las cinco le dije a Joe: ‘Llévame a urgencias porque no es normal esto, no es normal, no sé que me vaya a pasar’”, señaló en primera instancia el hijo de Paco Stanley.

Después mencionó que, tras una serie de exámenes que le realizaron, detectaron que sufrió hipoxemia severa, aunque después de un tratamiento logró recuperarse.

Paul Stanley estuvo unos días hospitalizado. (Foto: Instagram / @paulstanleyd) (Instagram @paulstanleyd)

¿Qué es la hipoxemia severa?

La hipoxemia severa se trata de niveles bajos de oxigenación en la sangre, específicamente en las arterias, y puede estar relacionada con problemas respiratorios o de circulación, de acuerdo con el sitio especializado Mayo Clinic.

Se considera que existe una baja cantidad de oxígeno en la sangre arterial cuando se detecta menos de 80 mmHg, según la Organización Panamericana de la Salud, y dependiendo del nivel y su duración se le va a catalogar de leve a severa.

La cantidad de oxígeno en sangre se mide en milímetros de mercurio de presión de oxígeno, de acuerdo con el doctor Diego Díez, del blog de Salud Mapfre, y una hipoxemia podría derivar en una hipoxia, que es un nivel bajo de oxígeno en los tejidos y células, provocando un mal funcionamiento de estos.

Cuando existe hipoxemia es necesario nivelar los niveles de oxígeno suministrándolo. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) (AP)

Causas de la hipoxemia

Aunque no existe una causa en específico, sí hay algunos padecimientos y circunstancias que podrían afectar en la correcta oxigenación de la sangre en las arterias.

Para empezar tiene que haber una buena cantidad de óxigeno en el aire, mismo que los pulmones deben tener la capacidad de absorber correctamente y el torrente sanguíneo tiene la tarea de transportarlo a lo largo y ancho del cuerpo. En caso de que alguno de estos falle, puede haber hipoxemia.

Otras causas de la hipoxemia pueden ser:

Anemia

Asma

Enfermedad cardiaca congénita

EPOC

Enfisema pulmonar

Medicamentos, como algunos narcóticos y anestésicos

Neumonía

Neumotórax (colapso pulmonar)

Edema pulmonar (exceso de líquido en los pulmones)

Embolia pulmonar (coágulo de sangre en una arteria del pulmón)

Fibrosis pulmonar

Síntomas de la hipoxemia

Cuando existen síntomas de hipoxemia es necesario acudir urgentemente al médico para que evalúe tu estado de salud y descartar que se trate de una baja cantidad de oxígeno en el cuerpo. Mayo Clinic señala que, entre los síntomas, se encuentran:

Dificultad grave y repentina para respirar , que a su vez impide la realización de las actividades normales. Además, esta puede ir acompañada de:

, que a su vez impide la realización de las actividades normales. Además, esta puede ir acompañada de: Tos



Latido del corazón rápido



Retención de líquido a alturas elevadas (más de 8 mil pies o alrededor de 2 mil 400 metros)