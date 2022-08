‘De broma en broma…’, dice Paul Stanley sobre parodia de Mario Bezares

Como “una bajeza” calificó Paul Stanley las bromas de Mario Bezares y Ricardo Pérez en Tik Tok sobre el día que fue asesinado su padre, Paco Stanley, en el restaurante El Charco de las Ranas mientras Bezares estaba en el baño.

Hace unos días, el creador de contenidos Ricardo Pérez, famoso por el programa de comedia ‘La Cotorrisa’, publicó un video en el mismo restaurante de la Ciudad de México donde murió el popular presentador de televisión en 1999.

“Le disparé unos tacos a mis amigos”, dice el comediante al inicio del video en el que aparece la fachada de El Charco de las Ranas. Después, se le ve sentado en una mesa con otros influencers y cuando dice “Voy al baño”, sus acompañantes también se levantan y le dicen que van con él.

Este fin de semana, Mario Bezares causó polémica en redes sociales por realizar una parodia del video de Ricardo Pérez en un restaurante de Monterrey, Nuevo León. El excompañero de Paco Stanley dice que va al baño y su familia responde que lo acompañan.

“Una bajeza”, dice Paul Stanley sobre broma de Mario Bezares

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, no se había manifestado sobre el polémico video de Mario Bezares hasta que fue cuestionado al respecto en un encuentro con reporteros.

“Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su ‘amigo’, como él decía, me parece una bajeza total”, comentó.

El conductor del programa ‘Hoy’ dijo además, que no fue apropiado por parte de Bezares hacer esa broma ya que fue uno de los principales sospechosos por el asesinato de Paco Stanley.

“Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no? Y también deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso [el asesinato de su padre] ellos [los sospechosos] no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”, dijo.

Paul Stanley admitió que le lastiman y le duelen las bromas sobre la muerte de su padre, y más viniendo de quien fue su amigo y compañero de trabajo durante varios años.

“Desde luego no coraje, pero sí, como hijo, te quedas como con esa incertidumbre después de varios años y no saber quién fue, lo que pasó, pero aprendes a vivir con ese dolor. Y luego sacan estas cosas. La gente habla mucho, pero creo que este brother [Mario Bezares] es la persona menos indicada para hacer estas bromas. Entiendo que por el dolor y todo fue una catarsis, pero... es que son mamad…”, mencionó mientras se alejaba de los reporteros.

Bezares y Pérez se defienden por videos de Paco Stanley

Luego de ser criticado, Mario Bezares respondió que se burló de sí mismo en su video pues en un principio de las investigaciones fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Paco Stanley.

“Jamás haría yo eso [burlarse]. Yo me burlé de mí mismo, de una situación que yo pasé ese día del asesinato. Y sí se me hace como muy agresivo lo de ‘Mario Bezares se burla del asesinato’ de mi amigo Paco Stanley. No, imposible”, comentó al programa ‘De primera mano’.

El conductor de televisión aseguró además que no fue al baño solo aquel 9 de junio de 1999 en El Charco de las Ranas, sino que lo acompañó su amigo ‘Pacorro’.

“Es un chiste urbano de toda la vida. Es una situación que a mí me pasó y que justamente se manejó de que yo me quedé en el baño mientras ejecutaban... y no es cierto. Los dos entramos al baño, él [Paco Stanley] sale primero, yo me quedo después, porque no somos robots para terminar al mismo tiempo, y es cuando sucede todo esto”, contó.

Por su parte, Ricardo Pérez comentó a TV Azteca sobre el video que grabó que “siempre se ofende la persona a la que no le incumbe”.