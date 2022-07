Nerea Godínez recuerda a Octavio Ocaña a 9 meses de su muerte: ‘Te necesito más que nunca’

A nueve meses de la muerte del actor Octavio Ocaña, el 29 de octubre de 2021, Nerea Godínez publicó en redes sociales un mensaje para recordar a la persona con la mantuvo una relación amorosa.

“Te necesito más que nunca simplemente ya no siento NADA, como si mi alma estuviera muerta, nada me emociona, nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado. Solo se que te amo y que eso NUNCA va a cambiar ni un poco”, escribió en Instagram, acompañado de una recopilación de fotos y videos juntos.

Nerea también agregó: “9 meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira, ¿por qué tú?, ¿por qué yo?, ¿por qué nosotros?”

Este mensaje fue comentado por Bertha, hermana de Octavio: “Solo Dios sabe por qué. El dolor es y será eterno, pero él te quiere ver bien y feliz. Seguro desde allá arriba se encargará de que así sea”.

También su hermana Ana Leticia respondió: “Te abrazo con todo mi corazón, este dolor vivirá en ti hasta que te toque partir terrenalmente. Las aflicciones siempre nos acompañan, pero podemos recuperar la paz y las ganas hasta que decidimos cerrar el proceso de negación. Tómate tu tiempo, ve a tu ritmo, yo oro por ti”.

No es la primera vez que ella utiliza sus redes para recordar al actor, ya que en múltiples ocasiones ha hecho publicaciones en donde comenta lo mucho que extraña a el intérprete de Benito en Vecinos, incluso a principios de este año, se tatuó el rostro del difunto actor.

Ocaña recibió una última despedida en Vecinos, donde actuaba desde 2005, en el cual los personajes de la serie hablaban con Benito por teléfono.

¿Qué ha pasado con el caso de Octavio Ocaña?

Durante este par de meses, el padre del actor y un equipo de especialistas jurídicos, ha revelado que se encuentra en la contienda para hallar a los responsables de la muerte de su hijo.

En meses anteriores se vinculó a proceso Raúl ‘N’, quien laboraba como Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, y la paramédico Marcelina ‘N’, personas que atendieron la situación de la muerte del actor mexicano.

Octavio Ocaña murió el pasado 29 de octubre y fue encontrado dentro de su automóvil sin vida. Hasta la fecha no se han esclarecido las circunstancias que llevaron al actor a su muerte, se sabe que perdió la vida como consecuencia de un balazo en la cabeza, cuando presuntamente era perseguido por policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.