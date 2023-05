¿Quién es Wendy Guevara, de Las Perdidas, y como conoció a Kevin Kaletry, influencer asesinado?

La influencer Wendy Guevara estaba presente en el momento en el que le dispararon a Kevin Kaletry, quien murió en una conferencia de prensa en la colonia Condesa por la obra de teatro La Escuelita de Wendy, en la que compartían elenco.

La integrante de Las Perdidas, grupo por el cual comenzó a ganar popularidad, contó cómo vivió el episodio en medio de una entrevista. Se dijo en shock ya que al principio creía que se trataba de pirotecnia.

“De repente veo al chavo a lo lejos que se cae y está saliendo sangre de su boca. Yo me asusté bastante porque todo mundo corrió, estaban agachados. La piel se me eriza, me siento con mucho miedo”.

Asimismo, aseguró que no había escuchado del amante de las motos, solo que era amigo de Marlo ya que grabaron contenido para su canal en Bellas Artes. “Ya nos conocíamos por las juntas que hacíamos en zoom por videollamadas todos para ensayar y, al menos ahí, era muy buena persona, saludaba bien, bromeaba”, agregó.

Sin embargo, era esa misma tarde que se iban a conocer personalmente, ya que tenía pensado presentarse, por lo que solo lo vio de vista y no pudieron llegar a cruzar palabra.

¿Quién es Wendy Guevara, de Las Perdidas?

La nacida en León, Guanajuato, destacó en Las Perdidas junto a Paolita Suárez y Kimberly Irene e incluso ganó protagonismo con un meme en donde aparece tomando su trenza y con un gesto de malestar. Las 3 ganaron el premio MTV Miaw en 2017 por sus videos virales.

La influencer transgénero cuenta con 1.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram en donde publica fotografías y parte de su contenido. Además de sus parodias y sketches, incursionó en la música al lanzar un sencillo titulado ‘Hey Perra’. También fue nombrada reina en la 44 edición de la marcha del orgullo LGBT+.