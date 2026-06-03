México libra arancel de EU: 85% de las exportaciones quedan exentas por reglas del T-MEC

La Secretaría de Economía confirmó este miércoles 3 de junio que el 85 por ciento de las mercancías que se exportan a Estados Unidos estarían exentas de la posible aplicación del arancel propuesto para 60 países en el marco de una investigación realizada bajo el amparo de la Sección 301.

“En consultas realizadas hoy, se aclaró que el comercio de México que cumple con reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), alrededor de 85 por ciento del volumen de nuestras exportaciones, se encuentra exento de la medida. Tampoco afectaría a aquellos bienes considerados en las órdenes 232 (autos, acero y aluminio)”, especificó la dependencia.

Sobre el restante 15 por ciento de las exportaciones mexicanas, la Secretaría de Economía sostendrá conversaciones formales con USTR en los próximos 45 días, incluyendo una ronda formal en el marco de la revisión que encabezará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, donde se expondrá información sobre el compromiso y acciones de México contra el trabajo forzado.

¿De qué trata la investigación bajo el amparo de la Sección 301?

El pasado martes por la noche, la USTR reveló que realizó una investigación que señala la presunta falta de una aplicación efectiva de medidas por parte de 60 países, incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México, para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

Como resultado de esta investigación, USTR propuso un incremento del 10 por ciento a importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido.

Para otras 46 economías restantes, Estados Unidos propuso aranceles adicionales del 12.5 por ciento. La propuesta no contempla una entrada en vigor inmediata, sino que abre un proceso de consultas de 45 días.

La investigación bajo la Sección 301 de USTR está relacionada con una estrategia para sustituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte y que llegaron a ser del 25 por ciento) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio).

“México confía en que la propuesta arancelaria que afecta al 15 por ciento de su comercio será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas”, indicó Economía.