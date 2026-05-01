Trump ‘se la aplica’ a Europa: Aumenta arancel al 25% a autos y camiones de la Unión Europea

La administración Trump está llevando a cabo investigaciones sobre desequilibrios comerciales y riesgos para la seguridad nacional con el fin de imponer un nuevo régimen arancelario. (AP).

El presidente Donald Trump dijo el viernes que aumentará los aranceles que se cobran a los automóviles y camiones de la Unión Europea la próxima semana al 25 por ciento, una medida que podría sacudir la economía mundial en un momento frágil.

En la publicación, Trump afirmó que la UE “no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial pactado en su totalidad”, aunque no detalló sus objeciones.

Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían acordado el pacto comercial en julio pasado. Dicho pacto establecía un arancel del 15 por ciento sobre la mayoría de los productos.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea habían confirmado previamente su compromiso de preservar el marco comercial conocido como el Acuerdo de Turnberry, que recibió su nombre del campo de golf de Trump en Escocia.

¿Por qué el acuerdo de Trump con la Unión Europea se tambalea?

Sin embargo, la validez del acuerdo de 2025 se puso en duda por primera vez después de que el Tribunal Supremo dictaminara este año que el presidente republicano carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica e imponer aranceles a los productos de la UE.

El acuerdo inicial establecía un arancel máximo del 15 por ciento para los productos procedentes de la UE, pero la sentencia del Tribunal Supremo lo redujo al 10 por ciento cuando la administración Trump impuso un nuevo conjunto de aranceles a las importaciones basados ​​en otras leyes.

La administración Trump está llevando a cabo investigaciones sobre desequilibrios comerciales y riesgos para la seguridad nacional con el fin de imponer un nuevo régimen arancelario, lo que podría poner en riesgo el acuerdo con la UE.

La UE había dicho que esperaba que el acuerdo bilateral ahorrara a los fabricantes de automóviles europeos entre 500 y 600 millones de euros (entre 585 y 700 millones de dólares) al mes.

Según la agencia estadística de la UE, Eurostat, el valor del comercio de bienes y servicios entre la UE y EU ascendió a 1,7 billones de euros (2 billones de dólares) en 2024, lo que supone una media de 4.600 millones de euros al día.

«Un acuerdo es un acuerdo», declaró la Comisión Europea en febrero tras la sentencia del Tribunal Supremo. «Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, del mismo modo que la UE mantiene los suyos.

Los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos arancelarios que superen el límite máximo claro y global previamente acordado».