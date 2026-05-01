‘Regalo’ por Día del Trabajo: Hacienda regresa estímulo a gasolina Premium por primera vez desde 2023

Cada semana, el Gobierno de México publica en el DOF los estímulos fiscales para el pago del impuesto de las gasolinas.

Para que llenes el tanque al tope por el puente del Día del Trabajo: La Secretaría de Hacienda otorgó estímulo fiscal para el pago del IEPS de la gasolina premium por primera vez desde octubre de 2023.

El apoyo fiscal para el impuesto que pagas cuando cargas gasolina forma parte del plan del Gobierno para controlar el repunte de la inflación generado por la guerra en Medio Oriente y que provocó un alza en el precio del petróleo.

Como parte de esta estrategia, la administración de Claudia Sheinbaum también pactó un acuerdo con los gasolineros de México para que el precio máximo del diésel sea de 27 pesos por litro a partir de la próxima semana.

Estímulos fiscales para la gasolina y diésel para la semana del 2 al 8 de mayo

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estímulo fiscal para la gasolina Premium será de 26.53 por ciento. Esto significa que el Gobierno ‘echará la mano’ a los automovilistas con 1.50 pesos de los 5.65 pesos del IEPS.

Hacienda casi duplicó el estímulo fiscal para el diésel, que pasará de 33.22 a 60.76 por ciento. Así, los transportistas solo tendrán que pagar 2.88 pesos de los 7.36 pesos del IEPS.

El Gobierno sí duplicó por completo el estímulo fiscal para la gasolina Magna, que se actualizará de 15.68 a 38.08 por ciento. Con esto, Hacienda pondrá 2.55 pesos de los 6.70 pesos del impuesto que se paga por este combustible.

¿Cuánto gasta el Gobierno para evitar ‘gasolinazos’?

Solo en marzo, Hacienda invirtió 11 mil 700 millones de pesos en estímulos fiscales para evitar un aumento acelerado en el precio de las gasolinas y el diésel.

Édgar Amador, secretario de Hacienda, aclaró que por ahora no se contempla extender los estímulos fiscales para la turbosina, esto durante la presentación del informe de finanzas y deuda pública del primer trimestre de 2026.

A pesar de que el Gobierno ‘renunció’ a 11 mil 700 millones de pesos en IEPS de gasolinas, Hacienda destacó que la recaudación total de este impuesto superó en 7 mil millones de pesos la meta programada para el primer trimestre, esto gracias al alza en el impuesto al tabaco y los refrescos aprobada para este año.

¿De qué va el nuevo acuerdo entre Sheinbaum y gasolineros por el diésel?

A partir del lunes 4 de mayo, el precio máximo del diésel será de 27 pesos en las estaciones de servicio, un peso menos en comparación con el acuerdo previo entre gasolineros y el Gobierno de México.

“Le entramos a apoyar la economía de las familias mexicanas y ayer logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos por litro. Estaría sobre 35 pesos por litro sin estos acuerdos”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ del miércoles 29 de abril.

¿Cómo se reducirá el costo del diésel de 28 a 27 pesos? Alejandro Montufar, director general de PETROIntelligence, señaló que 90 centavos deberán venir de Petróleos Mexicanos (Pemex) que tendrá que reducir el precio del diésel que vende en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) que actualmente es de 26.140 pesos por litro.

Los 10 centavos restantes provendrán de la reducción de las comisiones bancarias para los pagos de gasolinas hechos con tarjeta, comentó.

Con información de Héctor Usla