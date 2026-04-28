Guerra en Medio Oriente ‘pega’ a Volaris: Por alza en combustible pierde 71 mdd en primer trimestre

Los ingresos de la aerolínea aumentaron 14 por ciento en el primer trimestre para ubicarse en 770 millones de dólares. (Cuartoscuro).

El entorno turbulento por el aumento de la turbosina en el mundo está dejando sus primeros efectos en los estados financieros de las líneas aéreas y, en México, Volaris registró una pérdida de 71 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento en su pérdida neta de casi el 40 por ciento con respecto al mismo periodo del año previo.

La aerolínea mexicana registró el aumento del 16 por ciento en el costo del galón de combustible económico durante el primer cuarto del año, lo que impactó en su balance financiero del trimestre.

“Estamos respondiendo con agilidad ante la volatilidad en los precios del combustible, aprovechando la flexibilidad de nuestro modelo mediante ajustes de capacidad, optimización de la red y ajustes de precios selectivos, los cuales han sido bien absorbidos, con una demanda que se mantiene resiliente en nuestros mercados”, apuntó Enrique Beltranena, director general de Volaris.

En tanto, los ingresos de la aerolínea aumentaron 14 por ciento en el primer trimestre para ubicarse en 770 millones de dólares, mientras que el flujo operativo de la empresa registró un decremento del 13 por ciento en el periodo enero-marzo, esto en comparación con igual periodo del año anterior.

Cabe recordar que Volaris es la empresa de mayor volumen de pasajeros transportados en México.

Con el aumento de los costos operativos, la aerolínea ha dejado ver que podría implementar alzas en los precios finales de boletos de avión, además de adecuar su capacidad para captar la demanda que le permita tener mayor rentabilidad en las rutas, principalmente las internacionales.

Cierre del estrecho de Ormuz crea caos mundial

El shock petrolero en el Estrecho de Ormuz aún no ha desplomado la demanda, ya que los países desarrollados están echando mano de sus reservas y pagando más para asegurar el suministro. Pero los operadores ya lanzan la alerta: viene un ajuste duro.

Cuanto más tiempo permanezca cerrado este canal vital, más tendrá que recalibrarse el consumo a la baja para alinearse con una oferta que ha caído al menos 10 por ciento.

Y para que eso ocurra, la gente tendrá que comprar menos, ya sea por precios prohibitivos o por intervenciones gubernamentales que obliguen a reducir el consumo.

Con información de Bloomberg.