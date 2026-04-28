Cementeras y constructoras ‘sufren’ por alza del petróleo y energéticos: Costos totales aumentan 40%

El alza en los precios del petróleo tienen un impacto significativo en la industria de la construcción.

El aumento en los precios globales del petróleo y sus derivados, debido a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irán, ejerce una fuerte presión sobre la industria de la construcción en México y amenaza la rentabilidad de gigantes como Cemex, Holcim y GCC. Para estas empresas, la estabilidad en los precios de los energéticos es crítica, ya que el consumo de electricidad y combustibles térmicos representa entre el 30 y el 40 por ciento de sus costos totales de producción.

“Vemos las primeras reacciones en los temas de combustibles, pero lo importante es que esto no va a terminar aún cuando finalice la guerra, esto va a continuar y la inflación nos va a impactar en los próximos meses”, advirtió el presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), José María Barroso,

En entrevista, anticipó que habrá una carestía en el tema de los combustibles y afectará en alguna manera el proceso de producción de cementos, aunado al precio de la energía.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), el precio del petróleo aumentó 21.2 por ciento anual en marzo de este año; el de la gasolina y el diésel subió 19.8 y 0.5 por ciento, respectivamente, mientras que el costo del asfalto, se incrementó hasta en 59 por ciento en distintas regiones del país.

Estos aumentos provocaron que el costo de las obras carreteras se encarecieran hasta 12 por ciento en lo que va del año.

“El incremento en los costos de estos insumos estratégicos como el diésel, las gasolinas y el asfalto está generando presiones relevantes en nuestra industria. Estos insumos tienen un impacto directo en los costos de ejecución de obra, como el acero, particularmente se ve reflejado en maquinaria, en transporte y principalmente también en pavimentación”, señaló el secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria del Cemento (CMIC), Luis Armando Díaz Infante Chapa en rueda de prensa.

No solo eso, lo anterior se combina con la crisis que arrastra la industria ya que a enero del 2026, la producción de las empresas constructoras observó una caída de 1.1 por ciento, acumulando 20 meses de retracción, sin embargo, el CMIC comienza a ver una recuperación gradual.

Cementeras y constructoras se enfrentan a alzas en los precios de producción. (El Financiero)

Cemex, Holcim y GCC resienten la inestabilidad

Jaime Muguiro, CEO de Cemex expresó que la mayor exposición inmediata reside en el aumento en el precio de los energéticos, por lo que ya implementaron una estrategia de cobertura que abarca el 60 por ciento del gasto del año.

“Creemos que nuestra exposición directa a la volatilidad de los precios de la energía este año está significativamente contenida”, subrayó el directivo, aludiendo a la flexibilidad para alternar combustibles en sus hornos, esto durante su llamada telefónica con analistas tras la presentación de sus resultados del primer trimestre del 2026.

Por su parte, Holcim reconoció que los precios de los combustibles industriales se han incrementado en 40 por ciento, lo que sumado al precio de transporte de sus productos generan impactos negativos en su operación.

“A nosotros nos está impactando en forma directa porque el diésel en el mercado ha tenido un crecimiento y todo lo que es transporte del cemento nuestro se ve impactado por eso. Adicionalmente el otro efecto que nosotros tenemos tiene que ver con la materia prima para generar energía”, advirtió el CEO de Holcim México, Christian Dedeu a El Financiero.

El directivo señaló que el precio del coque de petróleo o petcoke, usado como combustible industrial de alto poder calorífico en la industria cementera ha aumentado más de 40 por ciento.

Para la compañía con sede en Suiza, México es su principal mercado en términos de contribución de ventas y espera que el proyecto de viviendas social impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, el cual contempla la construcción 1.8 millones de hogares, acelere su crecimiento orgánico de ventas que en América Latina que fue de 7.6 por ciento en el primer trimestre del año.

Por otra parte, la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo, ha impactado la estrategia de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) en el abastecimiento para la construcción de nuevos pozos petroleros en Estados Unidos.

“Ahorita los precios rondan los 90 dólares por barril; sin embargo, no se han abierto nuevos pozos y no va a ser hasta generar certidumbre. Nuestra planta de Odessa en Texas, está dedicada al 100 por ciento a fabricar elementos petroleros, orientada a pozos petroleros, dado de que se veía se veía un crecimiento muy importante; sin embargo, se detuvo”, reveló Rogelio González Lechuga, director de operaciones de GCC.

La compañía planeó destinar inversiones de capital por 270 millones de dólares para este año, de los cuales, 150 millones se destinarán a la unidad productiva de Odessa, cuya expansión añadirá 850 mil toneladas de capacidad anual de cemento.

“Si en un momento dado hay un crecimiento importante en los requerimientos de cemento para pozos petroleros, la planta que estamos por arrancar en Nueva Texas, serviría serviría para suministrar el cemento en los próximos 5 o 7 años en el mercado estadounidense”, explicó el directivo en entrevista.

GCC está enfocada en operaciones de cemento, áridos y hormigón premezclado en la zona central de Estados Unidos, mediante el abastecimiento de mercados regionales en los estados de Iowa, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Texas.