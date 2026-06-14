¿Sin WhatsApp ni apps del banco? Riesgos que corres si no haces el registro de celulares en México

Adiós WhatsApp y banca digital: alertan por consecuencias de no registrar líneas telefónicas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Los números celulares de las personas que no realicen el registro de su línea telefónica servirán para poco después del 1 de julio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que las líneas celulares no vinculadas quedarán suspendidas y solo podrán utilizarse para llamar al 911, recibir alertas sísmicas o contactar a la operadora para regularizar el trámite.

Además, el acceso a apps licaciones de uso cotidiano, como WhatsApp, redes sociales y servicios de banca electrónica, podría verse afectado.

¿Qué servicios dejarían de funcionar si no registro mi línea celular?

Una vez que concluya el plazo establecido por las autoridades, el próximo 30 de junio, las líneas que no estén registradas perderán acceso a datos móviles, llamadas y mensajes. Como consecuencia, también dejarán de funcionar los servicios que dependen de la línea telefónica.

Uno de los riesgos menos visibles es la verificación en dos pasos. El correo electrónico, las redes sociales, las plataformas de streaming y los servicios de comercio electrónico utilizan el número celular como mecanismo de seguridad.

Por ejemplo, cuando una persona olvida una contraseña o intenta iniciar sesión desde otro dispositivo, la plataforma suele enviar un código de verificación al número telefónico asociado a la cuenta.

Con una línea suspendida, ese código no llegará. Sin él, el acceso a numerosas cuentas digitales podría quedar bloqueado.

¿WhatsApp y la banca electrónica dejarán de funcionar si no registras tu línea telefónica?

La CRT señaló que aplicaciones como WhatsApp y los servicios de banca eletrónica enfrentarán afectaciones derivadas de la suspensión de la línea telefónica.

WhatsApp y Telegram : sin datos móviles ni línea activa, su funcionamiento quedará limitado a conexiones wifi.

: sin datos móviles ni línea activa, su funcionamiento quedará limitado a conexiones wifi. Aplicaciones de banca electrónica : diversas instituciones financieras envían códigos de verificación por SMS para autorizar transferencias o validar accesos.

: diversas instituciones financieras envían códigos de verificación por SMS para autorizar transferencias o validar accesos. Servicios gubernamentales: plataformas como Llave MX, IMSS Digital, SAT Móvil y App CDMX utilizan mecanismos de autenticación vinculados al número telefónico.

El tamaño del problema: 92 millones de líneas en riesgo

A dos semanas del vencimiento del plazo, la diferencia entre líneas activas y líneas registradas es considerable.

Según datos de la CRT, existen 144.5 millones de líneas activas en México, pero solo se registraron cerca de 51.9 millones, por lo que alrededor de 92.6 millones aún no completan el trámite.

Ernesto Piedras, director general de The CIU, advirtió que una desconexión de esta magnitud podría generar efectos que trascienden al sector de las telecomunicaciones.

“Se nos van a caer cosas que mueven a la economía todos los días. Los efectos son realmente sistémicos y habrá un riesgo que no se tiene hoy calculado”, afirmó.

Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados de The CIU, señaló que la falta de información también influye en el bajo avance del registro.

Según estimaciones, alrededor del 40 por ciento de los usuarios desconoce que debe registrar su línea telefónica. Entre quienes sí conocen la medida, aproximadamente la mitad decidió no realizar el trámite debido a preocupaciones sobre el manejo de sus datos personales.

“Más del 50 por ciento de las personas (que saben del registro de líneas) no se quiere registrar porque hay desconfianza en cómo se van a manejar sus datos personales”, comentó Esquivel.

¿Habrá prórroga para registrar las líneas telefónicas?

El plazo para completar el registro vence el 30 de junio y, hasta el momento, las autoridades descartan una prórroga.

Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, reiteró que la fecha límite permanece sin cambios.

La medida también recibió críticas del empresario Carlos Slim, quien consideró necesario replantear el proceso debido a la lentitud del avance y a diversas complicaciones operativas.

“Lo del registro es algo muy complicado, primero estaba creciendo muy fácil en el pospago, pero es demasiado corto el tiempo. Ahorita ya está avanzando demasiado lento”, dijo Slim durante su conferencia anual.

El empresario destacó que el avance es más lento en las líneas de prepago, mientras que las de pospago muestran mejores niveles de cumplimiento.

La suspensión de los servicios será temporal. Una vez que el usuario complete el registro, la línea recuperará su funcionamiento normal y conservará el mismo número telefónico.

Con información de Christopher Calderón.