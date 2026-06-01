Usuarios se niegan a registrar su línea telefónica por desconfianza

La desconfianza de los usuarios sobre el manejo de sus datos personales se ha convertido en el principal obstáculo para que avance el registro obligatorio de líneas móviles impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De acuerdo con Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados en The CIU, a sólo 30 días de que concluya el plazo de registro de teléfonos celulares, millones de personas todavía desconocen la obligación de vincular su línea telefónica, mientras que una parte importante de quienes sí conocen el procedimiento simplemente están decidiendo no registrarse por desconfianza.

“Le preguntamos a la gente si conocen el registro de telefonía móvil y el 60 por ciento de los usuarios saben de este registro, pero esto significa que hay un 40 por ciento de personas que no saben que tiene que hacer la vinculación de su línea”, señaló Esquivel.

Detalló que el mayor problema para operadores como Telcel, AT&T, Movistar, BAIT, e incluso las propias autoridades no es sólo informativo, sino que la principal resistencia proviene del temor ciudadano sobre el posible uso de la información personal que será entregada durante el proceso.

“Hay un desconocimiento importante de esta medida, pero, además, quienes conocen del registro no se están registrando. Estamos hablando de que más del 50 por ciento de las personas no se quieren registrar porque hay desconfianza en cómo se van a manejar sus datos personales”, explicó en conferencia con medios.

Hasta ahora, según los últimos datos de la CRT, de las 144 millones 585 mil 131 líneas activas que registraron tráfico de voz hasta el tercer trimestre de 2025, sólo se han registrado 51 millones 905 mil 160 líneas, lo que significa que faltan por vincular 92 millones 679 mil 971 líneas.

Usuarios dejan de adquirir nuevas líneas ante registro obligatorio de celulares

Ante el registro obligatorio para registrar líneas telefónicas, ha habido rechazo, lo que ha comenzado a tener efectos comerciales para las empresas de telecomunicaciones, particularmente en la contratación de nuevas líneas móviles.

“Los operadores comentan que se están yendo menos personas, pero en donde sí se están viendo afectados es en el alta de nuevos SIMS”, detalló Ernesto Piedras, director general en The CIU.

Según el experto, el registro ha provocado una desaceleración en las cifras de nuevas conexiones, toda vez que mientras que en un trimestre promedio se comercializaban cerca de 20 millones de SIM, recientemente el mercado apenas alcanzó 14 millones.

“Esto es una muestra de que el registro está afectando a los operadores porque la gente no está adquiriendo nuevas líneas porque no se quieren registrar”, afirmó tras considerar que la desconexión de casi 100 millones de líneas generará un efecto en cadena que impactará en el acceso para operaciones bancarias, transporte, ecommerce y servicios digitales.

“No es un tema de que nada más se nos va a caer el mercado de telecomunicaciones, se nos van a caer cosas que mueven a la economía todos los días (…) Los efectos son realmente sistémicos y habrá un riesgo que no se tiene hoy calculado”, concluyó Piedras.