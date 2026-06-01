Piratería ‘anota gol’ de hasta 30 por ciento a ventas de marcas mundialistas

La piratería en México de cara al Mundial 2026 afecta a empresas de ropa y los derechos de transmisión del evento.

A menos de dos semanas del silbatazo inicial de la Copa del Mundo, la piratería relacionada con el torneo de futbol más importante del orbe genera un impacto de entre 10 y hasta 30 por ciento del valor de ventas de marcas originales como Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour, New Balance, Fila, Champion y licencias de la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA.

“Por poner un ejemplo, de Tepito, las 25 toneladas decomisadas, equivalían unos 15 millones de pesos, estamos hablando que esto podría estar alcanzando montos hasta 150 millones de pesos de mercancía original que deja de ser adquirida por el público y que finalmente termina afectando a las empresas legalmente constituidas”, advirtió Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En entrevista, afirmó que la industria textil nacional se ha visto severamente mermada con la pérdida de 70 mil empleos a causa de este fenómeno y añadió que, al sumar las afectaciones registradas en otros sectores, la piratería en México equivale a hasta el 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El IMPI decomisó en dos operativos recientes 94 mil 495 prendas y accesorios deportivos apócrifos provenientes de Asia, con un valor conjunto de 16.8 millones de pesos.

Para el torneo más grande de la historia, la FIFA gestionó ante el IMPI 344 registros de marca de un total de 500 solicitudes presentadas que abarcan la exclusividad sobre nombres comerciales como “FIFA”, “Copa Mundial de la FIFA 2026”, “México 2026” y “United 2026”.

Los registros autorizados por el gobierno mexicano incluyen el logotipo oficial de la edición 2026, las imágenes del Trofeo de la Copa Mundial, el balón oficial y las mascotas oficiales: Zayu, Maple y Clutch.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) faculta al IMPI para realizar visitas de inspección, asegurar mercancía y suspender actividades comerciales que vulneren derechos de propiedad intelectual durante el evento, así como aplicar multas que ascienden a hasta 29 millones de pesos.

Santiago Nieto Castillo aseguró que el IMPI implementó las denominadas “Zonas Limpias”, que consisten en perímetros restrictivos en los alrededores de los estadios y Fan Fests oficiales, donde se detectarán prácticas de ambush marketing o estrategias de marcas que buscan aprovechar la popularidad de la justa deportiva sin ser patrocinadores oficiales, prohibiendo la venta de productos no autorizados para proteger la inversión de los socios comerciales.

“Este modelo es un modelo que la que la FIFA ha estado proponiendo desde que se logró la regulación en Brasil y en Sudáfrica precisamente para los mundiales que ellos organizaron en su momento y pues México tiene esta legislación de avanzada para cubrir la protección de los derechos marcarios de patrocinadoras del mundial”, detalló el titular del IMPI.

Agregó que la hoja de ruta institucional también incluyó campañas de capacitación a 16 marcas patrocinadoras del Mundial para que conocieran cuáles eran las características y los procedimientos del sistema mexicano de protección de la propiedad industrial.

Además de las inspecciones físicas, en el entorno de los marketplaces, el IMPI ha suspendido 158 sitios de internet dedicados a la comercialización de productos apócrifos.

“Hemos tenido convenios de colaboración, en el caso particular de Mercado Libre que nos ha permitido bajar este año 158 sitios de Internet. Tenemos además una reunión ya preparatoria con la finalidad de que los titulares de los derechos en distintas plataformas puedan avisarnos si un sitio de internet está ofreciendo piratería física o digital, como la transmisión de los partidos del mundial, pero también cualquier tipo de película, serie o música”, detalló el funcionario.

Sin embargo, para los especialistas en la materia, estas acciones gubernamentales son insuficientes para frenar el fenómeno comercial.

(El Financiero)

La piratería en México es una ‘bola de nieve’

José Antonio Arochi, socio y abogado de Arochi & Lindner, advirtió que la piratería en México opera como una “bola de nieve” que tiene raíces profundas en la cultura mercantil del país. “Tienes que entender que es demasiado producto. Te metes a las bodegas y hay camisetas y camisetas. Pasa una semana después de los operativos y vuelve toda la mercancía y las empiezan a vender”.

El especialista en defensa legal de activos digitales y marcas, puntualizó que, aunque la autoridad está respondiendo con operativos, el consumidor final suele preferir adquirir una réplica idéntica con un costo de 400 pesos en el mercado informal antes que desembolsar 3 mil pesos por una prenda original en los canales autorizados, lo que incentiva la permanencia de la cadena de distribución ilícita.

Por otra parte, la piratería sigue evolucionando y presenta un nuevo frente mediante el uso de la Inteligencia Artificial.

“Es una cadena de suministro que inicia con un estudio de mercado en dónde están vendiendo ese producto, adquirir un producto para que de alguna forma se pueda comprobar que existe una la transacción y después presentar los diferentes acciones para que las autoridades puedan llevar a cabo los operativos”, detalló el abogado.