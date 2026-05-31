Fibra Mty concreta compra de Macquarie tras alcanzar más del 80% de aceptación

Fibra Mty anunció el cumplimiento exitoso de todas las condiciones necesarias para concluir de forma oficial su oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Macquarie, logrando una tasa de aceptación superior al 80 por ciento de los títulos en circulación.

Tomando como referencia los reportes financieros del primer trimestre de 2026 de ambas organizaciones, la combinación de los portafolios elevará los activos totales consolidados de Fibra Mty a aproximadamente 6 mil 500 millones de dólares. Esta cifra posiciona a la compañía como una de las plataformas inmobiliarias más grandes y con mayor relevancia en el territorio mexicano, reforzando de manera estratégica su exposición al dinámico sector industrial.

Considerando únicamente los CBFIs de los inversionistas que decidieron adherirse a la oferta pública, el valor de la compra se sitúa en torno a los mil 700 millones de dólares, lo que la convierte en una de las operaciones de mayor envergadura en la historia del sector de los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces en el país.

La dirección de la empresa destacó que el amplio porcentaje de aprobación facilitará un proceso de transición ordenado y eficiente, el cual se ejecutará en coordinación con el equipo de Fibra Macquarie para salvaguardar la continuidad operativa y capturar de forma inmediata las sinergias de la fusión.

“Este resultado confirma la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo y fortalece nuestra capacidad para seguir construyendo una de las plataformas inmobiliarias más relevantes de México”, manifestó la corporación en su reporte institucional.

Tras la victoria en la puja por los activos, Fibra Mty agradeció el respaldo de los inversionistas de ambas firmas y reiteró que esta nueva etapa de expansión mantendrá intactos los principios de disciplina financiera, transparencia corporativa y excelencia operativa que guían su estrategia de creación de valor sostenible.