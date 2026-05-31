¡Con Ochoa y ‘Chino’ Huerta! Lista OFICIAL de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La lista de convocados al Mundial 2026 se dio a conocer a días del inicio de la justa deportiva. (Foto: Cuartoscuro)

La espera terminó. Javier ‘Vasco’ Aguirre presentó la lista definitiva de futbolistas que representarán a México en el Mundial 2026, el cual comienza con el partido del ‘Tri’ vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La convocatoria llega después de meses de análisis y seguimiento por parte del cuerpo técnico nacional. Uno de los nombres que ya se conocía desde semanas atrás era el de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien adelantó su presencia en la justa mundialista mediante mensajes en redes sociales y entrevistas con medios de comunicación. El histórico guardameta disputará así su sexta Copa del Mundo, con la cual pondrá fin a su carrera profesional una vez concluya el torneo.

La decisión de ‘El Vasco’ Aguirre también marca el cierre de un proceso que comenzó con una prelista de 55 jugadores. A partir de ese grupo, el estratega redujo las opciones hasta conformar el plantel que buscará aprovechar la condición de local para competir en el certamen más importante del futbol internacional.

La lista definitiva de los convocados al Mundial 2026 ya quedó definida. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los 26 convocados al Mundial 2026 de la Selección Nacional?

La lista de Javier Aguirre combina experiencia, actualidad deportiva y futbolistas que lograron consolidarse durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo. Entre los convocados destacan varios elementos con recorrido internacional, así como jugadores que se ganaron un lugar gracias a su desempeño en la Liga MX.

También aparecen futbolistas que fueron considerados pilares del proyecto mundialista, además de algunas sorpresas derivadas del rendimiento mostrado durante los meses previos al torneo.

La convocatoria fue presentada mediante un video que fue narrado por una voz similar a la de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Porteros

Raúl ‘Tala’ Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César ‘Cachorro’ Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo ‘Tiloncito’ Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Orbelín Pineda

Álvaro ‘Maguito’ Fidalgo

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Edson Álvarez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Atacantes

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

César ‘Chino’ Huerta

Alexis Vega

Julián Quiñones

Guillermo ‘Memote’ Martínez

Armando ‘Hormiga’ González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

¿Cómo Javier ‘El Vasco’ Aguirre eligió a los 26 jugadores del ‘Tri’ para el Mundial 2026?

Aunque la convocatoria definitiva se mantuvo bajo reserva hasta su publicación oficial, Javier Aguirre reveló días antes que ya tenía prácticamente definida la base del equipo que acudiría al Mundial.

Durante una conversación en el canal de YouTube Posscast de Compas, el seleccionador explicó que el trabajo de evaluación comenzó con un universo amplio de futbolistas y que poco a poco fue descartando opciones hasta quedarse con los nombres que consideró más aptos para representar a México.

“El proceso selectivo hizo que algunos se quedaran en el camino. Es normal porque no caben todos. Teníamos una población de más de 50 jugadores”, explicó el estratega.

Guillermo Ochoa destapó su participación en el Mundial 2026 previo a la revelación de la lista oficial. [Fotografía. Cuartoscuro]

Aguirre aseguró que la decisión final representó una de las mayores responsabilidades de su carrera debido al impacto que tiene una convocatoria mundialista.

El técnico mexicano también respondió a quienes suelen cuestionar las listas de convocados. Reconoció que todo el tiempo existirán opiniones encontradas, pero afirmó que las decisiones se toman exclusivamente con criterios deportivos: “Siempre dicen que faltó uno y sobró otro”, señaló.

En ese mismo sentido, explicó que deja de lado cualquier consideración personal al momento de elegir a los futbolistas que integran la Selección Mexicana: “Dejo de lado mis rencores, mis caprichos o la camiseta de tal o cual equipo. Intento elegir a mexicanos que tengan ganas y que sean capaces”.

Aguirre añadió que incluso las diferencias personales quedan fuera de la ecuación cuando considera que un jugador puede aportar al equipo: “Tú intentas, junto con tu cuerpo técnico, llevar lo mejor para México”.

¿Quiénes quedaron fuera del Mundial 2026? Así estaba conformada la prelista

La convocatoria final obligó a Javier Aguirre a realizar numerosos recortes respecto a la prelista de 55 futbolistas que presentó antes del Mundial. Entre los jugadores considerados inicialmente aparecían futbolistas consolidados en Europa, figuras de la Liga MX, jóvenes promesas y elementos que se encontraban en recuperación de distintas lesiones.

Algunos nombres generaron expectativa por su posible regreso a la Selección Mexicana, mientras que otros aparecieron como apuestas a futuro dentro del proyecto mundialista. Esta fue la prelista completa de 55 jugadores presentada por Javier Aguirre:

Porteros

Alex Padilla (Athletic Club)

Antonio Rodríguez (Tijuana)

Carlos Acevedo (Santos)

Carlos Moreno (Pachuca)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Defensas

Bryan González (Guadalajara)

César Montes (FC Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Eduardo Águila (San Luis)

Everardo López (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Angulo (Tigres)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Gómez (Tijuana)

Johan Vásquez (Genoa)

Jorge Sánchez (PAOK)

Julián Araujo (Celtic)

Luis Rey (Puebla)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Ramón Juárez (América)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Medios

Alexei Domínguez (Pachuca)

Alexis Gutiérrez (América)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Diego Lainez (Tigres)

Efraín Álvarez (Guadalajara)

Elías Montiel (Pachuca)

Erick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

Isaías Violante (América)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Jordan Carrillo (Pumas UNAM)

Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Luis Romo (Guadalajara)

Marcel Ruiz (Toluca)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Ricardo Angulo (Toluca)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Guadalajara)

César Huerta (Anderlecht)

Germán Berterame (Inter Miami)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Raúl Jiménez (Fulham)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Santiago Giménez (AC Milan)

Antonio Rodríguez (Tijuana)

Carlos Acevedo (Santos)

Carlos Moreno (Pachuca)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Con la lista definitiva ya publicada, los aficionados finalmente conocen a los 26 futbolistas que buscarán llevar a México a una actuación histórica en la Copa del Mundo de 2026.