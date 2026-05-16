‘La lista está abierta’: Aguirre abre la puerta a más jugadores de Liga MX para el Mundial 2026

El entrenador Javier Aguirre asegura que los 55 jugadores en la prelista aún compiten por un sitio en el Mundial 2026 (Foto: EFE).

El seleccionador Javier Aguirre aseguró que la lista definitiva para el Mundial 2026 aún no está cerrada y dejó abierta la posibilidad para que más futbolistas de la Liga MX se ganen un lugar rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

El entrenador mexicano afirmó que ninguno de los 55 jugadores en la prelista entregada ante FIFA tiene asegurado su puesto y subrayó que las decisiones finales dependerán del momento futbolístico y del estado físico de cada elemento.

Durante un panel mundialista realizado en Monterrey junto al Comisionado de la FMF Mikel Arriola, Aguirre sostuvo que este proceso mundialista representa el más respaldado que ha vivido por parte de directivos y clubes.

El técnico del Tri remarcó que aprendió de los errores de ciclos anteriores y confió en que México llegará mejor preparado al torneo que arrancará el próximo 11 de junio para la inauguración del Mundial 2026.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la lista final de México para el Mundial 2026?

Aguirre dejó claro que la competencia interna dentro de la Selección Mexicana continúa abierta, incluso para futbolistas que actualmente no forman parte del grupo principal de concentración en la Ciudad de México.

“La lista abierta entre los 55 elementos que enviamos a la FIFA. En el fútbol nunca hay que dar nada por sentado, ojalá no existan lesiones. No estoy casado con nadie, ni tengo un compromiso con ninguno y eso hace que todos estén en entrar en la lista final”, declaró el técnico mexicano en declaraciones recogidas por EFE.

Pese a que hay rumores de que algunos jugadores tienen garantizado su sitio en el Mundial, Aguirre insistió en que cualquier elemento incluido en la prelista aún puede pelear por un sitio rumbo a la Copa del Mundo.

Javier 'Vasco' Aguirre aseveró que aprendió de las fallas cometidas en procesos pasados de cara al Mundial que arrancará en junio próximo. EFE/Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

La Federación Mexicana de Futbol entregó a FIFA una relación preliminar de 55 futbolistas el pasado 11 de mayo. De ese universo, Aguirre elegirá la convocatoria definitiva antes del 1 de junio.

Entre los jugadores de la Liga MX incluidos en esa prelista aparecen nombres como Marcel Ruiz, Diego Lainez, Ramón Juárez y otros futbolistas que no están en la concentración inicial del Centro de Alto Rendimiento, pero que todavía conservan posibilidades de asistir al Mundial.

Javier Aguirre asegura que aprendió de errores de procesos pasados

El DT mexicano afirmó que el cuerpo técnico trabajó con mayor detalle rumbo al Mundial 2026 y sostuvo que las experiencias de sus anteriores etapas con el Tri influyeron directamente en la planeación actual.

“Hemos hecho un trabajo muy detallado y cuidado, todos hemos aprendido de nuestros errores del pasado y en esta ocasión digo que sí vamos a acertar. Es muy difícil complacer a todos, habrá ausencias en la lista, sobrará uno o faltará otro, es parte del fútbol, de lo que genera dar estas listas”, firmó.

12 jugadores de Liga MX y 'Memo' Ochoa se preparan rumbo al Mundial de 2026 en el CAR. EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

El ‘Vasco’ dirigió a México en los Mundiales de 2002 y 2010, torneos en los que el equipo nacional quedó eliminado en octavos de final. Ahora afrontará su tercera Copa del Mundo como seleccionador del Tri.

El equipo de Aguirre debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Con información de EFE.