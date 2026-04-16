‘Era un deporte difícil que no entendíamos’: Así ayudó Alejandro Burillo a crear el Abierto Mexicano de Tenis

Alejandro Burillo Azcárraga estuvo relacionado con los inicios del Abierto Mexicano de Tenis. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La historia de Alejandro ‘El Güero’ Burillo está relacionada con el Abierto Mexicano de Tenis, torneo que el exdueño del equipo Atlante impulsó desde sus inicios con el objetivo de convertirlo en uno con relevancia internacional.

El primo de Azcárraga Jean, presidente del Club América, también tuvo otros papeles dentro del deporte, como por ejemplo, la creación del Centro de Alto Rendimiento, instalaciones donde entrena la selección mexicana para el Mundial 2026.

Alejandro Burillo Azcárraga, en aquel entonces, se desempeñó como un ejecutivo de Televisa, se enfocaba en promocionar el deporte en México y por ello es que volteó a ver el proyecto, a pesar de que “no le entendía”.

Muere Alejandro Burillo, fue directivo de Televisa y dueño del Atlante. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué hizo Alejandro ‘El Güero’ Burillo con el Abierto Mexicano de Tenis?

La primera edición del Abierto Mexicano de Tenis se llevó a cabo en 1993, en la Ciudad de México, donde Thomas Muster, quien venía de una racha impresionante de 20 partidos ganados, terminó como campeón y poco después fue nombrado como el número 1.

Desde ese torneo inicial participaron figuras importantes, como el español Carlos Costa, quien en ese entonces era uno de los mejores jugadores y hoy es representante.

Pero, todo eso no hubiera sido posible si no entraba Alejandro ‘El Güero’ Burillo en la ecuación: “El tenis era un deporte difícil, no le entendíamos, porque era elitista, no es popular como el boxeo o el futbol, pertenece a la clase media alta”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube RPT Latam en 2020.

El empresario mexicano se enfrentó al reto de cómo darle visibilidad a un deporte que no era muy conocido en nuestro país, donde a los tenistas no se les daba la importancia de un futbolista o un luchador.

Carlos Gómez, patrocinador del Abierto Mexicano de Tenis, le solicitó ayuda y se la brindó al invertir en el proyecto y mantenerlo.

Al principio, el torneo era un ATP 250, pero bajo la dirección de ‘El Güero’, se convirtió en un ATP 500, el cual tiene una mayor recompensa en el ranking mundial, así como premios y una mayor categoría, lo que lo hace más atractivo para los tenistas de élite.

En 2001, Burillo decidió mudar la sede a Acapulco, con el objetivo de hacerlo más atractivo para los turistas: “El puerto tiene una gran belleza, entonces buscamos que la gente viera lo positivo de la zona, bellezas naturales como la flora y la fauna, así como su gente”, finalizó.

El Abierto Mexicano de Tenis es un torneo que se celebra en Acapulco. (Foto: Cuartoscuro) (Carlos Alberto Carbajal)

¿Quién fue Alejandro Burillo Azcárraga?

Alejandro Burillo Azcárraga nació en 1951 en la Ciudad de México y durante su trayectoria empresarial trabajó en diferentes empresas vinculadas con el deporte, la tecnología y hasta la hotelería, principalmente a través de Grupo Pegaso.

Era directivo de Televisa, donde se integró al Consejo de Futbol, también estuvo a cargo de ABA Sport, marca deportiva detrás de la playera que utilizó la selección mexicana en el Mundial de Francia 1998.

Fue dueño del Club Atlante durante casi dos décadas y los hizo campeones en 2007, luego de mudar al equipo a Cancún.

Fuera de los deportes, era accionista mayoritario de IXE Banco, Telefónica Movistar y Hotel Ventanas al Paraíso.