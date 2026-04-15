¿Cómo quedan las semifinales de la UEFA Champions League 2026? Cruces y calendario

Todo sobre las semifinales de la Champions League (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, UEFA, IA Gemini).

El cuadro de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 quedó definido luego de dos dramáticas jornadas llenas de emociones en los cuartos de final.

Arsenal clasificó tras mantener su ventaja en la eliminatoria, mientras que el cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid, que estaba igualado 4-4 en el global hasta los momentos finales del encuentro, se definió con drama.

En paralelo, los otros dos semifinalistas los conocimos 24 horas antes. El Atlético de Madrid avanzó tras eliminar al Barcelona con un global de 3-2, mientras que el Paris Saint-Germain —campeón vigente de Champions— aseguró su lugar entre los cuatro mejores al imponerse al Liverpool con un contundente 4-0 global.

Así se juegan las semifinales de la Champions 2026

Luego de los resultados confirmados, las semifinales quedan de la siguiente manera:

Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Arsenal

El equipo parisino llega tras imponerse en Anfield con un doblete de Ousmane Dembélé —actual Balón de Oro—, que sentenció la serie ante el Liverpool. Luis Enrique declaró que: “Estamos aquí otra vez y necesitamos aprovechar al máximo estas oportunidades”.

Atlético de Madrid selló su clasificación tras resistir el empuje del Barcelona. El equipo de Diego Simeone avanzó pese a caer 1-2 en la vuelta, gracias a su ventaja previa. “Hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa”, dijo el técnico argentino.

Real Madrid vs Bayern: Los merengues soñaron hasta el final

El cruce más incierto de los cuartos de final se mantenía abierto. El Real Madrid igualó la eliminatoria con un 2-3 en el Allianz Arena en el primer tiempo, lo que dejó el global empatado 4-4.

El partido tuvo un arranque frenético: Arda Güler marcó a los 39 segundos tras un error de Manuel Neuer, mientras que Aleksandar Pavlovic empató cinco minutos después. Güler volvió a adelantar al Madrid con un gol de falta, Harry Kane respondió para el Bayern y Kylian Mbappé firmó el 2-3 parcial tras un contragolpe.

En el segundo tiempo, Real Madrid se encerró en un bloque bajo con el que no sostuvo el juego —que parecía irse a los tiempos extra— tras la expulsión de Camavinga en el minuto 86, ante lo que se detonó la fiesta bávara.

El colombiano Luis Díaz puso la ventaja global al Bayern al 89. Sin poder levantarse de la lona, el Madrid quedó expuesto y el francés Michael Olise marcó un golazo que finiquitó la serie 6-4 en favor del equipo alemán.

Luis Díaz y Olise hicieron los goles de diferencia sobre el final del juego. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI (ANNA SZILAGYI/EFE)

Arsenal avanza y enfrentará al Atlético de Madrid

El Arsenal mantuvo su ventaja obtenida en la ida (1-0) y, con el empate sin goles en la vuelta, aseguró su lugar en semifinales.

El conjunto inglés cumplió con la estadística previa: había ganado 17 de sus 18 eliminatorias tras imponerse como visitante en el primer partido.

Arsenal se clasificó tras un empate sin goles. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN/EFE)

Atlético de Madrid regresa a semifinales tras nueve años

El conjunto rojiblanco vuelve a esta instancia por séptima vez en su historia y por cuarta bajo el mando de Diego Simeone. La última aparición había sido en la temporada 2016-17.

Así como pasó en la Copa del Rey, Atlético eliminó al Barcelona. Esta vez, en una serie marcada por la resistencia defensiva y momentos clave en ataque. El gol de Ademola Lookman en la vuelta fue el momento determinante para darle la ventaja a los colchoneros.

El nigeriano Lookman hizo el gol que clasificó el Atlético de Madrid. EFE/Sergio Pérez (Sergio Pérez/EFE)

PSG defiende su título y espera rival

El Paris Saint-Germain continúa en la defensa de su título tras eliminar al Liverpool con autoridad. El equipo francés resolvió la serie en Anfield con dos goles de Dembélé en la segunda mitad.

Luis Enrique destacó el nivel competitivo de su equipo. “Es un verdadero placer para mí saber que mi equipo está a ese nivel y puede jugar así sin importar quién sea el rival”, declaró.

Calendario de semifinales de Champions League 2026

La UEFA ya estableció las fechas para la siguiente ronda:

Partidos de ida:

28 de abril: PSG vs. Bayern

29 de abril: Atlético de Madrid vs. Arsenal

Partidos de vuelta:

5 de mayo: Arsenal vs. Atlético de Madrid

6 de mayo: Bayern vs. PSG

La final está programada para el 30 de mayo en Budapest, tan solo 11 días antes del inicio del Mundial 2026.

Con información de EFE y AP.