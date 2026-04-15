Seattle vs. Tigres EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido de vuelta de cuartos de la Concachampions HOY?

Tigres visita a Seattle con ventaja de 2-0 en busca del pase a semifinales de la Concachampions. (Foto: Cuartoscuro/ Shutterstock)

El enfrentamiento entre Tigres UANL y Seattle Sounders FC entra en su momento decisivo con una clara ventaja para los felinos, que se impusieron 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. El resultado obtenido en el Estadio Universitario no solo les da tranquilidad en el marcador global, también les permite manejar distintos escenarios en territorio estadounidense, donde un gol podría resultar prácticamente definitivo en la eliminatoria.

El partido cobra una relevancia mayor para el futbol mexicano, que ha visto caer a dos de sus representantes más mediáticos: Club América y Cruz Azul. Con ese panorama, Tigres y Deportivo Toluca FC cargan ahora con la responsabilidad de mantener el protagonismo de la Liga MX en el torneo, en una edición donde la MLS ha mostrado músculo competitivo.

Para los dirigidos por Guido Pizarro, la consigna es clara: evitar cualquier exceso de confianza. Aunque el 2-0 los coloca con un pie en semifinales, el contexto obliga a mantener la intensidad ante un rival que, empujado por su afición, saldrá a presionar desde el primer minuto en busca de una remontada que luce complicada, pero no imposible.

El Tigres del argentino Correa, tomó ventaja en inicio de cuartos ante Seattle. (Miguel Sierra/EFE) (Miguel Sierra/EFE)

Seattle vs. Tigres EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido de vuelta de la Concachampions?

El enfrentamiento en el Lumen Field marcará el destino de una serie que, en el papel, parece inclinada hacia el conjunto mexicano. Sin embargo, el historial entre ambos equipos y la necesidad del cuadro estadounidense anticipan un duelo abierto, con ritmo alto y constantes llegadas a las áreas.

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026 Hora: 21:30 horas (tiempo del centro de México)

21:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: Lumen Field, Seattle

El encuentro podrá seguirse a través de televisión de paga, mientras que en El Financiero Deportes tendrás todas las actualizaciones en tiempo real de este compromiso clave de la Concachampions.

Cuartos de final de la Concachampions HOY: ¿Cómo llegan Seattle y Tigres al partido de vuelta?

El momento de ambos equipos ofrece matices interesantes rumbo al duelo decisivo. Por un lado, Seattle Sounders FC llega con la presión de revertir el 2-0 adverso, pero con un rendimiento reciente que le permite mantener esperanzas, incluyendo un triunfo reciente en la MLS que le devolvió confianza tras el golpe sufrido en Monterrey.

El conjunto estadounidense sabe que necesita, al menos, dos goles para forzar el alargue, pero también es consciente de que cualquier anotación de Tigres elevaría considerablemente la exigencia, obligándolo a una remontada casi perfecta.

Del otro lado, Tigres UANL arriba con ventaja, pero también con cierta irregularidad en su desempeño reciente. Los felinos alternaron derrotas en Liga MX con actuaciones contundentes, como la goleada sobre Guadalajara y el propio triunfo en la ida ante Seattle.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Concachampions 2026?

El camino hacia el título continental ya comienza a tomar forma. Las semifinales de la Concacaf Champions Cup están programadas en dos semanas clave:

Partidos de ida: del 28 al 30 de abril de 2026

del 28 al 30 de abril de 2026 Partidos de vuelta: del 5 al 7 de mayo de 2026

Hasta el momento, ya hay equipos con boleto asegurado. Los Angeles FC avanzó tras eliminar a Cruz Azul, mientras que Nashville SC dio la sorpresa al dejar fuera al América.

El América quedó eliminado de los cuartos de final de la Concachampions. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

El otro cruce confirmado saldrá del ganador entre LA Galaxy y Deportivo Toluca FC, mientras que la serie entre Tigres y Seattle definirá al último semifinalista del torneo.