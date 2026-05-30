(VIDEOS) Fox y Calderón con Maru Campos: Expresidentes asisten a evento de la gobernadora de Chihuahua

Los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, reaparecieron públicamente este sábado en Chihuahua para respaldar a la gobernadora Maru Campos durante el evento panista “#YoConMaru”, organizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital del estado.

La concentración reunió a dirigentes, legisladores y militantes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes cerraron filas en torno a la mandataria estatal en medio de la controversia debido a las investigaciones relacionadas con el denominado “caso CIA” y las acusaciones impulsadas desde Morena.

Además de Fox y Calderón, al encuentro asistieron figuras panistas como Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, Marko Cortés y Margarita Zavala.

Durante su intervención, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reivindicó los gobiernos panistas de Fox y Calderón por su estrategia contra la delincuencia organizada.

“Del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012 combatieron al crimen organizado y es nuestro orgullo darle ese reconocimiento a don Vicente Fox y por supuesto nuestro reconocimiento a don Felipe Calderón”, afirmó.

Romero sostuvo que las administraciones panistas enfrentaron a los grupos criminales y recordó una frase atribuida al expresidente Calderón sobre la necesidad de combatir al crimen organizado para evitar que éste terminara gobernando el país.

“O combatimos al crimen organizado o el crimen organizado va a empezar a gobernar este país y ¿hoy dónde estamos? En un país en donde por más que lo nieguen (...) ya están acusados de cogobernar con los que más te afectan a ti, pues les decimos que Chihuahua y México se defienden y los gobiernos del PAN te defienden a ti de quien te roba, de quien te extorsiona, de quien te secuestra”, expresó ante los asistentes.

Calderón defiende guerra contra el narco y arremete contra Morena

Uno de los discursos más destacados de la jornada fue el del expresidente Felipe Calderón, quien defendió la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida durante su sexenio y calificó como “vil y calumnioso” el ataque político en su contra.

“El ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta, es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México”, señaló.

El exmandatario afirmó que la disyuntiva para cualquier gobierno es proteger a los ciudadanos o abandonarlos frente a la delincuencia.

“No hay atajo ni recetas mágicas. Una de dos: o el Estado protege a sus ciudadanos o los abandona; o estás con los ciudadanos o estás con los delincuentes, no hay otra desde el gobierno”, sostuvo.

Calderón también salió en defensa de Maru Campos y criticó que la gobernadora enfrente investigaciones mientras, aseguró, otros personajes señalados por presuntos vínculos con grupos criminales reciben protección política.

“Qué absurdo que seas tú la perseguida, y que quienes están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, esos sean protegidos por el gobierno supremo en México”, afirmó.

Finalmente, el expresidente lanzó una crítica directa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Lo que México necesita es gobernantes que cumplan con su deber, no gobernantes que entreguen a las familias en las manos del crimen. Y si no entienden, se lo decimos fuerte y claro: lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moya”.