EU anuncia ‘guerra contra cárteles’ a través de Escudo de las Américas

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EU, afirmó que el país va a la guerra contra cárteles.

WASHINGTON, DC.- Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció que el gobierno de Donald Trump emprenderá “la guerra contra los cárteles” mediante una coalición hemisférica, durante la reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición Escudo de las Américas”, afirmó Hegseth al referirse a los avances en Venezuela y la necesidad de enfrentar a los grupos criminales transnacionales.

El grupo del Escudo de las Américas no incluye a México, aunque Estados Unidos no ha descartado una invitación.

El funcionario expresó su expectativa de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela colabore con Washington en esta misión, a la que consideró “fundamental” para garantizar la seguridad energética y la estabilidad nacional de Estados Unidos.

Hegseth no precisó plazos, modalidades ni los cárteles específicos que serían objetivo prioritario de esta nueva estrategia.

En la misma sesión de gabinete estuvo presente el representante comercial Jamieson Greer, quien canceló su viaje programado a México esta semana —en el marco de la revisión del T-MEC— para asistir a la reunión.

Las declaraciones de Hegseth se producen en medio de crecientes tensiones con el gobierno mexicano. El presidente Trump ha presionado insistentemente para que México autorice el ingreso de tropas estadounidenses con el fin de combatir a las organizaciones criminales en su territorio.

Semanas atrás, Trump afirmó que “los cárteles gobiernan México” y advirtió que, si el país vecino no cumple con su responsabilidad de combatirlos, Estados Unidos intervendrá directamente.

“Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, declaró el mandatario republicano.

El anuncio de Hegseth eleva el tono de la retórica de la administración Trump respecto al narcotráfico y marca un giro hacia una estrategia más agresiva y multilateral en el hemisferio, aunque todavía sin detalles operativos concretos.

Hasta el momento, ni el gobierno mexicano ni la oposición venezolana han emitido una reacción oficial a las declaraciones del secretario de Guerra.