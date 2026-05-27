Revisión del T-MEC se extendería hasta 2028 y pegaría a inversiones, advierte Banamex

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría prolongarse hasta la campaña presidencial estadounidense de 2028, en un entorno de incertidumbre comercial que afectaría las decisiones de inversión en México, advirtió Banamex.

En un análisis especial, Banamex consideró que el escenario más probable no es una ruptura del acuerdo ni una extensión inmediata antes del 1 de julio de este año, sino un esquema de revisiones anuales impulsado por la estrategia negociadora del presidente Donald Trump.

“Consideramos como escenario central el de revisiones anuales que preservarían el marco actual pero mantendrían la incertidumbre. El resultado dependerá del entorno político en EU, lo que sugiere que las revisiones podrían extenderse hasta la campaña presidencial de 2028, sin una definición inmediata”, señaló Banamex.

T-MEC se revisará cada año

Banamex señaló que la continuidad del tratado bajo revisiones anuales sería preferible a una ruptura total, pero mantendría elevada la incertidumbre para las empresas.

“Las revisiones anuales del T-MEC implican riesgos a la baja” para la inversión privada, sostuvo el reporte.

El banco recordó que la formación bruta de capital fijo cayó 6.3 por ciento anual el año pasado y anticipó que el ambiente de incertidumbre comercial seguiría retrasando proyectos de inversión y contratación en México.

Aun así, Banamex consideró que México conservaría una ventaja relativa frente a otros socios comerciales de Estados Unidos debido a las preferencias arancelarias derivadas del T-MEC.

Actualmente, México enfrenta un arancel promedio efectivo de apenas 2.7 por ciento para ingresar al mercado estadounidense, frente al 29 por ciento que paga China y niveles superiores para otras economías competidoras.

“El T-MEC ha funcionado como un escudo crucial que, si bien no aísla a México por completo de las presiones arancelarias, le confiere una ventaja competitiva fundamental”, indicó el reporte.

¿Le conviene a México que Trump pierda las elecciones legislativas?

Banamex también advirtió que el desenlace de la revisión dependerá en gran medida de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre de 2026. Si los republicanos pierden el control del Congreso, la amenaza de ruptura del T-MEC podría disminuir y México recuperaría margen de negociación frente a Washington.

El análisis agregó que Trump difícilmente querrá dejar a la siguiente administración estadounidense la redefinición del acuerdo comercial norteamericano, por lo que buscaría administrar políticamente la revisión hasta el final de su mandato en 2028.