Guardia Nacional ‘rey’ de las carreteras: ¿Cuáles son las nuevas reglas y multas para conductores?

La seguridad y el tránsito en las carreteras federales quedarán a cargo de la Guardia Nacional, de acuerdo con un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal recibió modificaciones para otorgar amplias facultades a la Guardia Nacional, similares a las funciones de los agentes de tránsito.

Uno de los cambios más relevantes de la normativa, que entró en vigor el 26 de mayo, establece que las indicaciones de los elementos de la Guardia Nacional se convierten en la máxima autoridad en carreteras y que sus órdenes deberán acatarse de manera obligatoria.

¿Cuáles son las facultades que tendrán los elementos de la Guardia Nacional?

En este escenario, los integrantes de esta corporación tendrán la facultad de inspeccionar vehículos, revisar documentación, ordenar el retiro de unidades a depósitos federales y aplicar pruebas médicas y toxicológicas.

Además, los operativos contra conductores bajo los efectos de sustancias prohibidas endurecen sus medidas, ya que ningún conductor podrá negarse a las pruebas de alcoholemia y drogas. En caso contrario, las personas podrían enfrentar una revisión que derive en su detención inmediata y su presentación ante el Ministerio Público.

También, los agentes de la Guardia Nacional podrán emitir amonestaciones verbales y escritas, además de aplicar multas económicas mediante boletas de infracción.

Las penalizaciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por ejemplo:

Desacato a la autoridad: Oponerse o resistirse a las órdenes de la Guardia Nacional para el control del tránsito conlleva una multa de 40 a 50 veces el valor de la UMA, lo que equivale hasta a 5 mil 865 pesos.

Oponerse o resistirse a las órdenes de la Guardia Nacional para el control del tránsito conlleva una multa de 40 a 50 veces el valor de la UMA, lo que equivale hasta a 5 mil 865 pesos. Fallas mecánicas: Circular en unidades que no cumplan con condiciones óptimas amerita sanciones de 20 a 30 veces la UMA, es decir, de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

Circular en unidades que no cumplan con condiciones óptimas amerita sanciones de 20 a 30 veces la UMA, es decir, de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos. Emergencias sin precaución: Si un automóvil presenta fallas o se queda sin combustible, el conductor deberá estacionarse en el acotamiento y utilizar medidas de seguridad, como luces de advertencia y triángulos fluorescentes. Omitir estos protocolos amerita multas de 10 a 20 veces el valor de la UMA, equivalentes de mil 173 a 2 mil 346 pesos.

Si un automóvil presenta fallas o se queda sin combustible, el conductor deberá estacionarse en el acotamiento y utilizar medidas de seguridad, como luces de advertencia y triángulos fluorescentes. Omitir estos protocolos amerita multas de 10 a 20 veces el valor de la UMA, equivalentes de mil 173 a 2 mil 346 pesos. Controles para transportistas: Los conductores de autotransporte federal, transporte privado y transporte de pasajeros estarán sujetos a revisiones estrictas. No portar una bitácora o presentarla incompleta costará entre 20 y 30 veces la UMA, es decir, de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

Para quienes cometan una infracción, la ley contempla alternativas para reducir el impacto económico. El reglamento estipula que los infractores que reconozcan expresamente su falta en la boleta recibirán una reducción de 25 por ciento en el monto de la multa.

Otro beneficio consiste en un descuento adicional del 25 por ciento si el pago ocurre dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la sanción.

El documento no especifica que los elementos de la Guardia Nacional cuenten con dispositivos para efectuar el cobro en ese momento.

Guardia Nacional deberá seguir protocolo de detención

El decreto establece un procedimiento para estandarizar las revisiones. De acuerdo con el documento, al detener un automóvil, el elemento de la Guardia Nacional indicará a los tripulantes permanecer dentro del vehículo hasta recibir autorización para descender.

Posteriormente, el oficial solicitará la licencia de conducir y la tarjeta de circulación para su inspección y, si resulta necesario, elaborará la multa de manera legible.